Depois de vitória na Série A, Fortaleza volta atenção para Copa do Brasil; veja desfalques

Após o triunfo com autoridade sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza "vira a chave" e retoma o foco na semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Com difícil missão pela frente no mata-mata nacional, a equipe do Pici não poderá contar com Marcelo Benvenuto, Yago Pikachu e Lucas Lima e tem Tinga e Lucas Crispim como dúvidas.

No último sábado, 23, o Tricolor bateu o Furacão por 3 a 0, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A. Os jogadores ganharam o domingo, 24, de folga e se reapresentarão na tarde da próxima segunda-feira, 25, no Centro de Excelência Alcides Santos, para dar início à preparação para o embate contra o Galo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda avisou que pretende usar força máxima, mas terá algumas baixas para definir a escalação para o confronto decisivo. Titulares contra o Athletico-PR, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima já defenderam outras equipes na Copa do Brasil e voltam a ficar fora de combate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Robson encerra jejum de gols e se isola na artilharia do Fortaleza na temporada 2021

Fortaleza x Athletico-PR teve maior público da Arena Castelão desde a retomada da torcida

Vojvoda exalta postura do Fortaleza em vitória e projeta duelo contra Atlético-MG

O ala Yago Pikachu, que deixou o último compromisso com suspeita de luxação no ombro, terá que cumprir suspensão automática diante da equipe mineira e não poderá atuar. Além disso, o lateral-direito e zagueiro Tinga se recupera de lesão na coxa esquerda e também pode ser ausência, enquanto Lucas Crispim saiu de campo diante do Furacão com problema muscular e virou dúvida.

"Agora temos que esperar os resultados e diagnósticos de jogadores que hoje (sábado) não puderam finalizar a partida e, a partir de segunda, avaliar da melhor maneira quem são os jogadores que estão na melhor condição física para enfrentar uma partida muito importante", disse Vojvoda.

No jogo de ida da semifinal, na última quarta-feira, 20, o Leão perdeu por 4 a 0 para o Atlético-MG. O revés no Mineirão obriga o time vermelho, azul e branco a vencer por cinco gols de diferença para avançar à final, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, no Castelão. Em caso de triunfo por quatro tentos, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Tags