Fortaleza x Athletico-PR teve maior público da Arena Castelão desde a retomada da torcida

Com 7.011 torcedores presentes, partida ultrapassou a marca de Ceará x Palmeiras como maior público do estádio desde o início da pandemia; renda ainda segue negativa

A vitória do Fortaleza sobre o Athletico-PR por 3 a 0 contou com a maior presença de público da Arena Castelão desde a retomada do público do estádio. Estiveram presentes nesta noite de sábado 7.011 torcedores, sendo 4.810 sócios e 2.201 que compraram ingressos.

A marca bateu a presença de público de Ceará x Palmeiras, que era recordista da temporada no estádio com 6.205 torcedores. Apesar disso, a renda líquida ainda segue negativa com prejuízo de R$ 45.226,53.

Vale destacar que, desde o início da pandemia da covid-19, o jogo de hoje foi o primeiro que poderia contar com 50% da capacidade do estádio, segundo o decreto do Governo do Estado do Ceará.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta, às 21h30, também na Arena Castelão, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

Confira os números de público e renda de Fortaleza x Athletico-PR:

Pagantes: 7.011

Não Pagante: 0

Sócio Torcedor: 4.810

Público Total: 7.011

Renda Bruta: R$ R$ 86.055,00

Renda Líquida: - R$ 45.226,53

