Vojvoda exalta postura do Fortaleza em vitória e projeta duelo contra Atlético-MG

Comandante elogia atuação do Leão no triunfo por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, destaca "recuperação anímica" e promete força máxima no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite do último sábado, 23, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda enalteceu a postura e o poder de reação do Fortaleza após a goleada sofrida para o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, e projetou o duelo de volta contra o Galo, com a promessa de usar força máxima.

Na última quarta-feira, 20, em Belo Horizonte, o Leão perdeu por 4 a 0 para o time mineiro e ficou em situação adversa no mata-mata nacional. Com o compromisso diante do Furacão, o objetivo era conseguir rápida recuperação para o resultado negativo não interferir na Série A. Nos seis primeiros minutos, Lucas Lima e Yago Pikachu balançaram as redes e abriram caminho para o triunfo, que foi finalizado com gol de Robson.

"O Fortaleza fez uma partida com muita personalidade. Nós tivemos o controle do jogo desde o primeiro minuto, conseguimos duas finalizações em seis, sete minutos. A partida do time foi com muita concentração e também ambição para ficar com três pontos muito valiosos para os nossos objetivos", avaliou o técnico argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Robson encerra jejum de gols e se isola na artilharia do Fortaleza na temporada 2021

Fortaleza x Athletico-PR teve maior público da Arena Castelão desde a retomada da torcida

"Acho que o time sempre consegue uma motivação para jogar cada partida. Tem um grupo de jogadores, o elenco que eu dirijo no dia a dia, que demonstra que quer melhorar, superar o nível. Hoje (sábado) demonstrou que a derrota para o Atlético-MG foi circunstâncias também que tem no futebol. Eu nunca pus em dúvida a recuperação anímica do time", afirmou.

O resultado positivo levou o Tricolor para a vice-liderança do Brasileirão, com 48 pontos, e cada vez mais próximo de uma inédita classificação para a Copa do Libertadores. Agora, as atenções se voltam novamente para o Atlético-MG, adversário da próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, no Castelão.

Para avançar à decisão do torneio contra Flamengo-RJ ou Athletico-PR, o time do Pici precisa vencer por cinco gols de diferença. Em caso de triunfo por quatro tentos, a definição da vaga será nos pênaltis. Com intenção de escalar força máxima no duelo, Vojvoda conta com o apoio da torcida das arquibancadas e espera que a equipe repita a postura apresentada contra o Furacão.

"Da torcida, eu espero que eles estejam dando apoio em momentos que o time necessita, muito apoio da torcida. E do time, eu espero essa vontade de sair para o campo para ganhar a partida. Sempre confiei nos meus atletas, em momentos difíceis eles demonstraram que têm uma mentalidade muito forte. Agora é descansar e pensar na quarta-feira, que é uma partida muito bonita e importante para o clube, para mim e também para o elenco", ponderou.

"Como sempre, com o máximo que nós temos para quarta-feira. Nós enfrentamos todas as partidas com máxima responsabilidade e máxima motivação, seja Copa do Brasil, Campeonato Cearense, em que fizemos o mesmo, e vai ser sempre assim. O jogador de futebol, o profissional, tem que ter essa mentalidade e encarar cada partida como a mais importante", avisou.

Tags