Fortaleza perde para o Flamengo por 3 a 0 na Arena Castelão

Tricolor do Pici sofre apagão no segundo tempo, toma três gols em sete minutos e chega a quinta partida sem vencer atuando como mandante pela Série A do Brasileirão

Na segunda partida desde o retorno do torcedor à Arena Castelão, o Fortaleza voltou a ser derrotado por 3 a 0, desta vez para o Flamengo-RJ, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em confronto disputado na noite deste sábado, 9, o Leão sofreu um apagão no segundo tempo, tomou três gols em sete minutos — marcados por Pedro e Michael, duas vezes — e chegou ao quinto jogo sem vencer atuando como mandante na competição.

Com o resultado, o Fortaleza permanece com 39 pontos, ocupando momentaneamente a quarta colocação na tabela de classificação. A equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda pode ser ultrapassada pelo RB Bragantino-SP, caso o Massa Bruta vença o Palmeiras-SP no Allianz Parque.

O Flamengo segue à caça ao líder Atlético-MG, na vice-liderança da competição, com 42 pontos. O rubro-negro carioca tem três jogos de rodadas atrasadas para disputar, e pode encurtar a distância de pontos para o time mineiro.

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Grêmio-RS, na quarta-feira, 13, às 20h30min, na Arena Castelão. A partida é válida pela 26ª rodada da competição. No mesmo dia, o Flamengo joga contra o Juventude-RS, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



O jogo

Quem esperava por um grande jogo entre duas das melhores equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, ficou decepcionado com o primeiro tempo do confronto entre Fortaleza e Flamengo. Nos 45 minutos iniciais, os dois times protagonizaram uma partida com domínio do rubro-negro carioca, mas sem chances reais de gol.

O Tricolor do Pici conseguiu impedir as principais jogadas ofensivas do Flamengo no jogo, mas abdicou de atacar na maior parte da primeira etapa. A primeira finalização do Leão foi apenas aos 42 minutos. Após receber bom lançamento de Ederson, Yago Pikachu tentou encobrir o goleiro Gabriel Batista com um toque de cabeça, mas a bola foi para fora.

O Flamengo imprimiu bom ritmo nos dez primeiros minutos, com finalizações de Léo Pereira, após cobrança de escanteio, e um chute de fora da área de Thiago Maia, que passou à esquerda do gol de Felipe Alves, mas foi só. A equipe visitante teve mais posse de bola (55%), finalizou mais vezes — seis contra duas do Tricolor —, mas não conseguiu transformar a sua presença no campo de ataque em boas oportunidades para marcar.

Se passou todo o primeiro tempo sem levar perigo ao Flamengo, o Fortaleza precisou de apenas 20 segundos na segunda etapa para assustar a equipe carioca. David, que substituiu Edinho no intervalo, fez ótima jogada individual e bateu cruzado, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Na cobrança de escanteio, Ederson desviou de cabeça e a bola sobrou dentro da pequena área para Wellington Paulista, mas o centroavante tricolor não conseguiu completar para o gol.



O jogo ficou equilibrado após o bom começo do Leão na segunda etapa. Antes dos dez minutos, Léo Pereira finalizou de fora da área, e Felipe Alves segurou firme. No minuto seguinte, foi a vez de Yago Pikachu tentar de longe, mas não criou dificuldades para Gabriel Batista.

A partida mudou de rumo aos 14 minutos da etapa final, quando teve início o apagão do Tricolor. Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, Pedro marcou de cabeça. O goleiro Felipe Alves saiu mal do gol e o atacante rubro-negro, livre de marcação, só teve o trabalho de completar para o gol vazio.

Quatro minutos depois, um novo baque para o Leão. Após cobrança de falta de Andreas Pereira, a bola desviou em Robson e enganou Felipe Alves. O goleiro conseguiu fazer ótima defesa, mas Michael pegou o rebote e mandou para o gol.

No lance seguinte, Matheuzinho fez ótima jogada pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Michael marcar de cabeça o segundo gol dele no jogo e o terceiro do Flamengo. Se a situação já estava ruim, ficou ainda pior aos 22 minutos. Ronald agrediu Rodrigo Caio e foi expulso pelo arbitro Felipe Fernandes de Lima.

Em desvantagem no placar e com um jogador a menos, o Fortaleza praticamente não conseguiu criar no restante da partida. Aos 26 minutos, Robson finalizou de fora da área e obrigou Gabriel Batista a espalmar para escanteio a última boa chance do Tricolor no jogo. Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho aproveitou que a equipe construiu a vitória no começo do segundo tempo para preservar alguns jogadores e controlou as ações até o apito final do árbitro.

