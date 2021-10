Mais de 6 mil torcedores já confirmaram presença para Fortaleza x Athletico-PR no Castelão

Para o jogo entre Fortaleza e Athletico-PR, neste sábado, 23, no Castelão, mais de 6 mil pessoas já reservaram lugares, entre check-ins e venda avulsa de bilhetes. O número foi divulgado pelo próprio clube, no Instagram.

Na última parcial divulgada, na tarde desta quinta, 5008 sócios-torcedores tinham marcado lugar na arquibancada, enquanto 1036 ingressos haviam sido vendidos, totalizando 6044 pessoas confirmadas.

Com a sexta-feira ainda pela frente para os torcedores buscarem garantir presença no jogo, Fortaleza x Atlhetico-PR tem boas chances de bater o recorde de público do ano no Castelão, que hoje pertence a Ceará 1x2 Palmeiras, com 6.205 presentes.

O duelo entre Leão e Furacão marca também a progressão da abertura do Castelão para o retorno do público em 50% — cerca de 30 mil pessoas — da capacidade da praça esportiva. Válido pela 28ª rodada da Série A, a partida está marcada para às 19h15min.

