Derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil foi a mais elástica sofrida pelo Fortaleza com Vojvoda

Com o argentino no comando, o Leão havia perdido, no máximo, por três gols de diferença até est quarta-feira, 20. Foi também a primeira derrota do Tricolor com Vojvoda fora da Série A do Brasileiro

A derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, foi a de placar mais elástico sofrida pelo Fortaleza desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe. Até a noite desta quarta-feira, 20, o Tricolor havia perdido, no máximo, por três gols de diferença com o argentino no comando.

O Leão até já havia tomado quatro gols com Vojvoda, na partida contra o Bahia, pela 19ª rodada da Série A, mas marcou dois e diminuiu a diferença também para dois tentos. Contra Atlético-GO e Flamengo, recentemente, no Castelão, no entanto, o Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 e tinha essa diferença como a maior, até esta quarta.

O jogo que estabeleceu o novo recorde negativo aconteceu pela Copa do Brasil e foi a primeira vez que o time perdeu sob o comando de Vojvoda em outra competição que não fosse a Série A do Brasileiro. No total, desde que ele virou técnico do Tricolor, foram apenas 9 derrotas, sendo oito no Campeonato Brasileiro e agora uma pela Copa do Brasil.

Derrotas do Fortaleza com Vojvoda:

Série A

6ª rodada - Flamengo 2x1 Fortaleza

9ª rodada - Athletico-PR 2x1 Fortaleza

14ª rodada - Ceará 3x1 Fortaleza

19ª rodada - Bahia 4x2 Fortaleza

20ª rodada - Fortaleza 0x2 Atlético-MG

21ª rodada - Inter 1x0 Fortaleza

23ª rodada - Fortaleza 0x3 Atlético-GO

25ª rodada - Fortaleza 0x3 Flamengo

Copa do Brasil

Semifinal (ida) - Atlético-MG 4x0 Fortaleza

