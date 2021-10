Vojvoda assume responsabilidade por derrota do Fortaleza na Copa do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

09:05 | Out. 21, 2021

Treinador do Leão indicou que os dois primeiros gols tomados foram determinantes para o resultado negativo, mas demonstrou confiança no elenco tricolor para remontada

Visivelmente abalado após o Fortaleza sofrer uma goleada por 4 a 0 diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil, o técnico Vojvoda assumiu a responsabilidade do placar em coletiva cedida após o duelo após ser questionado por ter colocado um time muito ofensivo em campo.

"Quando o time perde, acredito que eu erro sim. Tenho que decidir (quem vai a campo). Hoje estava Felipe, Éderson e Vargas. Mas eu erro. Assumo a responsabilidade que você (repórter) indica e estou de acordo", disse o argentino.

Fazendo a leitura da partida, o treinador indicou que os dois primeiros gols tomados pelo Leão foram determinantes para o resultado negativo.

"Eu considero que os dois primeiros gols foram muito perto um do outro. O primeiro gol se inicia de uma falta e de bola parada. Entra no ângulo. Muito difícil (de defender). O segundo gol também foi de bola parada. Temos que corrigir isso e seguir trabalhando. Nós tivemos que lutar muito, mas sempre na desvantagem. Acho que p time não fez uma boa partida em algumas situações específicas que custaram e nos fizeram perder o jogo", pontuou.

Apesar do grande revés, Vojvoda demonstrou confiança no elenco tricolor e foco na próxima partida. "Vou trabalhar muito para o próximo jogo diante do Athletico Paranaense e vou confiar em cada um dos atletas que compõem o Fortaleza", falou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 23, quando recebe o Athletico Paranaense às 19h15min, no Castelão, pelo Brasileirão.

