Felipe prega cautela e projeta duelo difícil para o Fortaleza diante da Chapecoense

Titular na vitória por 1 a 0 diante do Grêmio-RS, na última quarta-feira, 13, o volante Felipe concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 15, e comentou sobre o próximo desafio do Fortaleza na Série A, contra a Chapecoense-SC, e também as expectativas para a reta final do campeonato.

O Tricolor do Pici embarcou na tarde desta sexta-feira, 15, para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina (SC), onde irá enfrentar a Chapecoense-SC, neste sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do adversário ser o lanterna do torneio, Felipe pregou cautela e projetou um duelo complicado.

Sobre o assunto "Do Fortaleza, eu só tenho gratidão", diz Bergson sobre passagem pelo Tricolor

Atacantes do Fortaleza chegam a 11 jogos sem marcar no Brasileirão

Matheus Jussa viaja e pode reforçar Fortaleza em sequência fora de casa

Fortaleza enfrenta Chapecoense e mira nova vitória como visitante na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Assim como a partida do Grêmio, a gente espera um jogo muito difícil contra a Chape. A posição deles não reflete o que eles fazem dentro de casa. Eles enfrentaram três times grandes dentro de casa e conseguiram três empates. Sabemos que será difícil, mas vamos para lá para tentar o resultado positivo."

Atualmente na terceira colocação, com 42 pontos, o Fortaleza superou a campanha da temporada anterior com 12 rodadas de antecedência e está com 78,7% de probabilidade de conquistar uma vaga para a Libertadores do próximo ano, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

"Nesta reta final serão 12 jogos muito duros. Cada partida é uma final. É pontuar fora e dentro de casa para nos mantermos no G-4”, ressaltou o volante tricolor.

Além do duelo contra a Chape, o Leão terá o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 20, às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Para Felipe, porém, o foco do Tricolor no momento é a partida deste sábado, 16.

"Primeiro vem o jogo da Chape, que é muito importante. Estamos em busca de mais três pontos. Só iremos pensar na equipe do Atlético-MG quando terminar o jogo contra a Chapecoense."



Tags