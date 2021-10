"Do Fortaleza, eu só tenho gratidão", diz Bergson sobre passagem pelo Tricolor

Entrevistado no FutCast, o podcast do O POVO (ouça abaixo na íntegra), o atacante Bergson rasgou elogios ao Fortaleza, último clube defendido por ele antes de se transferir para o Johor FC, da Malásia. O jogador relembrou a passagem pelo Tricolor, a conversa com Rogério Ceni e revelou que segue acompanhando a equipe à distância.

"Do Fortaleza, eu só tenho gratidão e carinho enorme. Da maneira como fui tachado no Ceará e como me receberam, isso foi crucial para ter um começo muito bom. E o Rogério, é um cara que sou grato por não ter sido influenciado, por estar na mesma cidade, sendo rival. Quando ele me ligou... 'Tu tem essa característica, tal ano tu fez isso. Aqui comigo tu vai jogar'. Tudo foi importante para eu ter um bom começo. Fiz gol logo na estreia (como titular) contra o Athletico-PR. Fiz outro, depois mais um. Infelizmente, ele acabou saindo e perdi a sequência que vinha tendo", comentou o jogador.

+ Ex-Ceará e Fortaleza, Bergson fala sobre cobrança, artilharia e apresentação de gala na Malásia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bergson se transferiu para o Fortaleza vindo do Ceará, de onde saiu bastante criticado pela torcida. A ida dele para o Tricolor foi um pedido de Rogério Ceni, que acabou deixando o clube para assumir o Flamengo pouco tempo depois de o centroavante desembarcar no Pici.



"Estava pronto para dar a volta por cima. O Rogério foi para uma coisa melhor para ele. Qualquer um iria para o Flamengo pela potência que é. Acabou que ele saiu, veio o Chamusca e perdi a sequência. O Enderson (que veio depois do Chamusca) nem se fala, joguei muito menos. Já tinha trabalhado com ele no Ceará. Mas sou grato (ao Fortaleza) por tudo. Em pouco tempo, é um clube que tenho imensa gratidão. O Fortaleza me recebeu que nem um pai recebe o filho de braços abertos independente do erro dele", contou Bergson.

O atleta teve um ótimo início no Fortaleza, quando marcou três gols em seis jogos. Com a saída de Rogério Ceni, ele perdeu espaço. No total, o centroavante somou 14 partidas e três tentos pelo Tricolor antes de aceitar a proposta do Johor FC, onde foi campeão da Super Liga da Malásia e se tornou o maior artilheiro do clube na competição.

A ida para o time malaio, inicialmente, foi por empréstimo. Na sequência, o Johor FC comprou Bergson do Fortaleza por 400 mil dólares.

"Eu tenho orgulho de o Fortaleza ter aberto as portas. Depois, eles (Johor) me compraram e o Fortaleza teve uma recompensa. Isso me deixou muito feliz. Hoje, quando chego ao clube, tem jogador malaio, australiano, falando do Fortaleza, que jogou, ganhou."

O atleta contou que mantém contato com jogadores do Leão e segue acompanhando os resultados do time. "Eu não consigo acompanhar ao vivo por causa do fuso-horário. Mas eu vejo os melhores momentos, procuro ver o VTs. Falo com o David direto, o Ronald, o João Paulo. Com o Osvaldo, às vezes, a gente troca ideia. Fico feliz por eles."

Ouça abaixo a entrevista de Bergson no FutCast na íntegra:

Tags