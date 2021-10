Fortaleza está a um ponto de garantir sua melhor campanha como visitante na Série A

Após ser o pior visitante do Brasileirão 2020, Tricolor do Pici pode alcançar sua melhor campanha jogando fora de casa desde 2003, quando a competição passou a ser disputada no sistema de pontos corridos

O Fortaleza segue em busca de alcançar marcas expressivas na temporada 2021. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor do Pici fez a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, superou a própria pontuação no Brasileirão 2020 com 12 jogos de antecedência e é clube com mais rodadas entre os quatro primeiros colocados desta edição da competição até o momento.

Na próxima rodada, contra a Chapecoense-SC, o Fortaleza pode alcançar um novo recorde na temporada. Se conseguir pelo menos um empate diante da equipe catarinense, o clube irá garantir a sua melhor campanha como visitante no Brasileirão de pontos corridos — fórmula usada desde 2003. A partida está marcada para este sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O Leão já igualou os 18 pontos conquistados como visitante em 2019, sua melhor campanha até o momento. Em 13 partidas atuando fora de casa nesta edição, foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 15 gols marcados e 16 sofridos. Até o final do campeonato, o Tricolor ainda enfrenta fora de casa, além da Chape, América-MG, Corinthians-SP, RB Bragantino-SP, Santos-SP e Cuiabá-MT.

Os bons números desta edição contrastam com a campanha do clube no Brasileirão 2020, quando o Fortaleza foi o pior visitante da competição, com apenas 11 pontos conquistados. Foram duas vitórias, cinco empates e 12 derrotas em 19 jogos.

Confira as campanhas do Fortaleza como visitante na Série A desde 2003:

Série A 2003

13 pontos (2 vitórias, 7 empates e 14 derrotas em 23 jogos)*

Série A 2005

15 pontos (4 vitórias, 3 empates e 14 derrotas em 21 jogos)*

Série A 2006

18 pontos (3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 19 jogos)

Série A 2019

18 pontos (4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 19 jogos)

Série A 2020

11 pontos (2 vitórias, 5 empates e 12 derrotas em 19 jogos)

Série A 2021

18 pontos (5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 13 jogos) * A Série A do Brasileirão passou a ser disputada com 20 clubes apenas em 2006.A edição de 2005 teve 22 times e a de 2003, com 24.

