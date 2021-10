Vojvoda destaca "ambição" do Fortaleza em vitória diante do Grêmio

Em coletiva após o duelo, técnico argentino falou também sobre calendário de jogos do Brasileirão no segundo turno e finalizações do Leão na partida

A primeira vitória do Fortaleza diante da torcida tricolor após o retorno do público ao estádio ocorreu na última quarta-feira. Com gol de Yago Pikachu, o Tricolor do Pici venceu o Grêmio por 1 a 0 no Castelão. Em análise após a partida, o técnico Vojvoda destacou a característica intensidade do grupo e também a ambição no embate.

"Acho que a partida foi muito intensa por parte do Fortaleza. Em todo momento eu vi um time que queria ganhar a partida. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, teve dez minutos onde o adversário teve um pouco do controle da bola, com alguns finalizações, mas nós tivemos muitas finalizações. Chutamos ao gol no primeiro e mais no segundo tempo. Fortaleza fez um jogo inteligente, mas também um jogo ambicioso, com ambição e uma mentalidade vencedora. Isso é muito importante nessa parte do Brasileirão", disse.

A parte do Brasileirão que Vojvoda fala é a sequência de jogos que os times da primeira divisão terão a cada três dias. Para o argentino, apesar do calendário apertado, o que torna os jogos também "apaixonantes" são as disputas por posição na tabela, seja para fugir do rebaixamento ou para se classificar para competições internacionais.

"A competência do Brasileiro é muito agressiva. Talvez porque se joga a cada três dias. Eu gosto disso. É um campeonato apaixonante. Segundo turno é sempre complicado. Os adversários jogam cada vez mais. Tanto o que está em zona de rebaixamento quanto o que está buscando classificação para Copas Libertadores ou Sul-Americana. Para isso, nos preparamos, para que cada partida, sabemos que será uma final", falou Vojvoda.

Número de finalizações do Fortaleza no jogo

Com 22 finalizações no jogo, o Fortaleza chutou oito vezes ao gol, em dez oportunidades para fora e teve chute bloqueados em quatro ocasiões segundo o site de estatísticas Sofascore. Para Vojvoda, é importante que a equipe crie oportunidades de gol.

"Acredito que Fortaleza fez muitas finalizações, mais de vinte. Logicamente, não foram (todas) oportunidades claras de gol, mas acho que tivemos quatro ou cinco oportunidades claras. O futebol muitas vezes se dá com esse tipo de resultado muito justo. O adversário jogou muito, mas nós jogamos muito também. Para nós, cada partida é muito importante", expôs.

