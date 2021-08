Fortaleza realiza melhor primeiro turno nordestino na Série A por pontos corridos

Com uma rodada de antecedência, Leão supera campanha do Vitória-BA de 2008, soma 33 pontos em 18 jogos e tem melhor desempenho no turno inicial do Brasileirão

O terceiro empate seguido do Fortaleza, desta vez em 0 a 0 com o Cuiabá-MT, nesta segunda-feira, 30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada, assegurou uma marca histórica: com uma rodada de antecedência, o time do Pici superou o desempenho do Vitória-BA de 2008 e se isolou como detentor do melhor primeiro turno de um clube nordestino na Série A por pontos corridos.

O Tricolor soma 33 pontos em 18 jogos, o que rende 61,1% de aproveitamento. Foram nove vitórias, seis empates e três derrotas, com 27 gols anotados e 16 sofridos. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem presença constante no G-4 do Brasileirão e se mostra sólido na disputa por vaga da Copa Libertadores do próximo ano.

O Leão já conseguiu superar a marca do Rubro-Negro de Salvador. Ao final da 19ª rodada da elite nacional de 2008, o time baiano tinha 32 pontos. Foram dez vitórias, dois empates e sete derrotas, com aproveitamento de 56,1%. Àquela altura, o Vitória-BA ocupava a quinta posição da competição, a um ponto do G-4.

Após o empate em 1 a 1 com o Santos-SP, o Fortaleza estava empatado com as campanhas do Sport-PE de 2015 e do Bahia de 2019, que fizeram 31 pontos. Na sequência, a igualdade pelo mesmo placar com o Juventude-RS fez a equipe igualar o desempenho do Vitória-BA. Agora, o novo ponto somado garante o melhor desempenho no recorte regional.

Na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor terá pela frente o Bahia, no próximo sábado, 4, às 21 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

