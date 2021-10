Pikachu chega a 11 participações diretas em gols na Série A e lidera o quesito no Fortaleza

Autor do único gol da vitória do Fortaleza sobre o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 13, o ala-direita Yago Pikachu encerrou um jejum que já durava seis rodadas da Série A do Brasileiro. A última vez que o camisa 22 do Leão havia balançado a rede adversária no certame tinha sido na 19ª rodada, diante do Bahia.

Com o tento anotado frente ao Grêmio, Pikachu chegou a 6 gols e encostou em Robson, artilheiro do Fortaleza na Série A, com 7 tentos. Quando se trata de participação em gols, porém, ninguém no elenco Tricolor é tão importante quanto o ala. Um terço do que o Leão marcou na competição tem a colaboração direta dele.

Além dos 6 gols, Pikachu soma 5 assistências no Campeonato Brasileiro. Em resumo, ele tem participação em 11 dos 33 gols que o Fortaleza fez em 26 rodadas. Nesse quesito, ele é o 6º colocado dentre todos os jogadores da Série A, empatado com Pedro, do Flamengo, e Gustavo Scarpa, do Palmeiras.

Titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, Pikachu tem uma das minutagens mais altas do elenco, 3.144, sendo 2.150 somente no Brasileirão. Na temporada 2021, são 9 gols do camisa 22 e 8 assistências.

O gol contra o Grêmio, no entanto, foi especial, já que foi o primeiro que Pikachu marcou com a torcida do Fortaleza na arquibancada.

