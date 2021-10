Fortaleza embarca para enfrentar Chapecoense e Atlético-MG; confira logística

Delegação do Leão embarcou com bastante incentivo da torcida, que fez corredor de fogo no aeroporto. Time só chega em Chapecó, porém, na noite de sexta-feira

Sem muito tempo para celebrar o fim do jejum de vitórias em casa, o elenco do Fortaleza se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos às 14 horas desta quinta-feira, 14. Depois de um treino regenerativo na academia, uma delegação deixou o Pici direto para o aeroporto, onde embarcaram para São Paulo.

Jogadores e comissão técnica foram recebidos com festa no embarque. Torcedores fizeram um corredor de fogo e tiraram fotos com todos que passavam. A ideia era demonstrar apoio ao time, que vai passar uma semana fora de casa e na quarta-feira, 20, terá duelo importantíssimo pela Copa do Brasil.

Com chegada prevista para 21h25min desta quinta no aeroporto de Guarulhos, o Fortaleza dorme na cidade e faz treinamento na sexta-feira à tarde, em local não divulgado. A viagem para Chapecó, em Santa Catarina, só acontecerá a partir das 17h40min de sexta, em voo direto. O time concentra logo após chegar no interior catarinense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida contra a Chapecoense está marcada para às 19 horas de sábado, na Arena Condá. Não poderá atuar pelo Tricolor, neste duelo, o atacante Robson, mas viajou com a delegação porque o Fortaleza seguirá de Chapecó direto para Belo Horizonte, onde o atacante poderá atuar normalmente, se Vojvoda quiser.

O volante Matheus Jussa, que está no departamento médico, com lesão muscular no quadril, é dúvida para as duas partidas, por isso pode não ter embarcado. O clube não confirma a lista de relacionados para a viagem.

A ida da delegação tricolor de Chapecó para Belo Horizonte está marcada para domingo, em voo fretado.



Tags