Fortaleza x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Grêmio duelam hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Fortaleza e Grêmio duelam hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici totaliza 39 pontos somados em 25 jogos. São 11 vitórias, seis empates e oito derrotas no certame. Já o Imortal é vice-lanterna com 23 pontos somados em 23 jogos, sendo seis triunfos, cinco igualdades e 12 reveses.

Sobre o assunto Felipe Alves pondera sobre oscilação do Fortaleza na Série A: "Ganhar e perder faz parte"

Wellington Paulista avalia rodízio no ataque do Fortaleza e quer fim de oscilação na Série A

Hora de definir dupla? Jornalistas avaliam rodízio no ataque do Fortaleza

Fortaleza x Grêmio: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Fortaleza e Grêmio será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza x Grêmio: horário e local do jogo



A partida entre Fortaleza e Grêmio irá ocorrer às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Fortaleza x Grêmio: escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Grêmio

4-2-3-1: Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Bruno Cortez (Guilherme Guedes); Mateus Sarará e Lucas Silva; Alisson, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes

Fortaleza x Grêmio: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo. Ele terá Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli como assistentes. Márcio Henrique de Gois é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

Tags