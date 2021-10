Felipe Alves pondera sobre oscilação do Fortaleza na Série A: "Ganhar e perder faz parte"

O goleiro de 33 anos comentou sobre o momento que o Tricolor do Pici vive no Brasileirão e projetou o duelo contra o Grêmio-RS, que acontece nesta quarta-feira, 13, às 20h30min, na Arena Castelão

O elenco do Fortaleza se reapresentou nesta segunda-feira, 11, para iniciar a preparação visando o próximo confronto da equipe na Série A, que acontece quarta-feira, 13, às 20h30min, diante do Grêmio-RS, na Arena Castelão. Antes das atividades, o goleiro Felipe Alves concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o atual momento do Tricolor do Pici no Brasileirão, além de projetar o duelo contra o Imortal.

Na quarta colocação com 39 pontos, o Leão passa por um período de instabilidade no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está há seis jogos sem vencer como mandante na competição, com quatro derrotas e dois empates. Em compensação, a equipe comandada por Vojvoda saiu vitorioso nas últimas duas vezes que jogou como visitante, diante do Sport-PE e Fluminense-RJ.

Sobre o assunto Com a demissão de Felipão, interino Thiago Gomes comanda o Grêmio diante do Fortaleza

Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

Pela Série A, Fortaleza não marca gols no Castelão há quatro jogos e não vence há seis

"Difícil, talvez a gente consiga um empatezinho lá", diz diretor do Grêmio sobre jogo com Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil do que o primeiro. Não é porque o primeiro foi muito bom que o segundo tende a ser também. Ganhar e perder faz parte. As equipes que estão embaixo na tabela estão fazendo de tudo para ocupar a posição de quem está em cima. Futebol não tem lógica, é difícil o tempo todo."

O goleiro de 33 anos reforçou que a oscilação durante a temporada é algo normal, principalmente na Série A, e demonstrou insatisfação com as críticas.

"Um time que ganha quarta, mas perde no domingo. Quarta o time presta, mas no domingo ninguém presta. Porque o time que ganha quarta é bom e encanta, mas o que perde domingo tem que ter uma crítica, algo que não está certo? A gente disputa uma competição que são 38 jogos no ano. Não existe problema quando se perde, assim como não está tudo bem quando ganha. Nós estamos dando o nosso melhor.”

Diante do Grêmio-RS, vice-lanterna do torneio, o Fortaleza terá a chance de voltar a vencer dentro de casa e também diante dos seus torcedores, que estarão presentes novamente na Arena Castelão.

"Será um jogo que as duas equipes irão buscar a vitória o tempo todo. É ter o entendimento da partida, aproveitar a situação favorável que temos diante do adversário, que se encontra em uma situação delicada, na zona de rebaixamento. Temos que usar isso a nosso favor. Saber aproveitar as oportunidades que a gente cria, e temos criado bastante, mas não estamos concluindo tão bem. É focar no mais importante, que é a vitória."



Tags