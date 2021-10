Flamengo x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 13, 2021

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Flamengo e Juventude será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Flamengo e Juventude se enfrentam hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10), pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo inicia a rodada na vice-liderança, com 42 pontos conquistados em 22 partidas. São 13 vitórias, três empates e seis derrotas, sendo sete triunfos e quatro reveses como mandante.

Já o Juventude está na 15ª posição com 28 pontos somados em 25 jogos. São seis vitórias, dez empates e nove derrotas na competição, sendo um triunfo, cinco reveses e seis igualdades como visitante.

Flamengo x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Flamengo x Juventude

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves (Gabriel Batista); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia e Andreas; Michael, Kenedy e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

Juventude

Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Guilherme Castilho e Wescley; Paulinho Boia, Marcos Vinícios e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Quando será Flamengo x Juventude

Hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Juventude

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

