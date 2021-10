No Maracanã, Fortaleza visita Fluminense e busca recuperação na Série A

Com tabu diante do Tricolor das Laranjeiras, Leão entra em campo nesta quarta-feira, 6, para tentar frear queda de rendimento no Brasileirão e assegurar lugar no G-4

Depois do quarto tropeço consecutivo no Castelão, o Fortaleza tentará se reabilitar no Campeonato Brasileiro longe de casa. A partir das 21h30min desta quarta-feira, 6, a equipe do Pici encara o Fluminense-RJ no Maracanã, pela 24ª rodada na Série A, e busca um resultado positivo para superar o retrospecto recente - tanto diante do adversário quanto na competição - e assegurar presença no G-4.

Na elite nacional, o Tricolor vive oscilação há quase dois meses. Em dez jogos, foram cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias. No recorte dos oito compromissos mais recentes, o time teve aproveitamento de 25% dos pontos disputados. A queda no rendimento custou uma posição na classificação e permitiu a aproximação dos concorrentes.

A equipe da Laranjeiras, por sua vez, vive momento de ascensão. Nas últimas sete rodadas, foram quatro vitórias e três empates. No G-8, os comandados de Marcão miram mais um resultado positivo dentro de casa para se aproximar do próprio Fortaleza e cavar um espaço na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O jogo marcará o retorno da torcida grená aos estádios após mais de 500 dias.

Além da boa fase do adversário, o Fortaleza ainda tem outro fator a superar: um tabu no confronto. Desde 2019, quando retornou ao Brasileirão, o time vermelho, azul e branco amargou três derrotas e dois empates contra o Flu - uma das igualdades, inclusive, foi no primeiro turno, no Castelão. O último triunfo foi em 2006, por 3 a 1, no mesmo Maracanã.

Sem desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda voltará a contar com o ala esquerdo Lucas Crispim, que cumpriu suspensão automática na derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO. O camisa 10 retorna no posto de Bruno Melo e não deverá ser a única alteração: o ataque também terá nova formação, com disputa entre Robson e Romarinho para formar dupla com David. O meio-campo ainda pode ter outra mexida, com a entrada de Matheus Jussa para reforçar o poder de marcação.

Marcão também terá reforço para escalar o Fluminense-RJ, mas sofreu uma baixa. O lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará, recuperou-se de dores musculares e volta a estar à disposição para disputar vaga com Calegari. Por outro lado, o volante Martinelli recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Já Yago superou o período de transição e poderá ir a campo.

Fluminense-RJ x Fortaleza

Fluminense-RJ

4-3-3: Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Nonato, André e Yago; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Técnico: Marcão

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson (Romarinho) e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 6/10/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Paulo Roberto Alves JuniorPR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Ivan Carlos Bohn/PR

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RJ

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

