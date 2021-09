Felipe Alves ressalta a importância do retorno da torcida do Fortaleza às partidas

O confronto entre o Tricolor do Pici e o Atlético-GO, neste sábado, 2 de outubro, deverá ser o primeiro evento-teste da Arena Castelão com presença de público. Para o arqueiro, os torcedores representam "um incentivo a mais"

O elenco do Fortaleza se reapresentou nesta terça-feira, 28, para iniciar a preparação visando o próximo confronto da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, que acontece sábado, 2 de outubro, às 17 horas, diante do Atlético-GO, na Arena Castelão. Antes das atividades, o goleiro Felipe Alves concedeu entrevista coletiva e comentou sobre os objetivos do Tricolor do Pici na primeira divisão e o retorno dos torcedores ao estádio.

Atualmente na terceira colocação com 36 pontos, o Leão alcançou, diante do Sport, dez vitórias no Brasileirão e igualou, com 16 rodadas de antecedência, o mesmo número de triunfos que conquistou no Brasileirão de 2020. A campanha credencia o Tricolor como um dos principais concorrentes para uma vaga na Libertadores, com 69% de chance, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

"A gente vem demonstrando isso (de buscar grandes conquistas) desde o início da competição. Acho que estamos no caminho certo. Claro que dentro da competição, acaba oscilando bastante, mas faz parte, pela dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Acho que estamos fazendo um grande campeonato e estamos no caminho certo sim."

Nesta terça-feira, 28, um conselho técnico foi realizado com 19 dos 20 clubes que disputam a Série A e ficou definido que a partir da 23ª rodada os jogos da primeira divisão poderão ter a presença de público. Com isso, o confronto entre Fortaleza e Atlético-GO deverá ser o primeiro evento-teste da Arena Castelão com torcedores.

"Não só nós, mas acho que todos estão nessa ansiedade de voltar a torcida, ainda mais agora que passamos para a semifinal (da Copa do Brasil), seria um incentivo a mais, e nosso torcedor está de parabéns pelo o que sempre faz e vem fazendo mesmo sem poder comparecer ao estádio, estão sempre presentes de alguma maneira. Não vemos a hora de voltar, só falta isso para completar o espetáculo."



