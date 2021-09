Edinho valoriza disputa pela titularidade no Fortaleza e diz estar em processo de adaptação

O atacante de 27 anos, que estava no futebol da Coreia do Sul antes de se transferir para o Tricolor do Pici, ressaltou que está se adequando ao modo de jogar e trabalhar do treinador Vojvoda

Utilizado com frequência no decorrer das partidas pelo treinador Vojvoda, o atacante Edinho concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29. O camisa 18 comentou sobre sua adaptação desde que retornou ao futebol brasileiro, a disputa pela titularidade da equipe e também sobre o retorno dos torcedores tricolores à Arena Castelão, que pode acontecer neste sábado, 2 de outubro, no duelo diante do Atlético-GO.

Desde que foi anunciado como reforço do Tricolor do Pici, no início de julho, o atacante atuou em sete partidas pelo Leão: cinco no Brasileirão e duas vezes na Copa do Brasil. Edinho, que estava no futebol da Coreia do Sul antes de se transferir para o Fortaleza, ressaltou que está passando por um momento de adaptação.

"Sempre que passei (pelo Fortaleza) eu dei minha porcentagem de contribuição. Sei das dificuldades que tem pelo novo modo de jogar, pela forma de trabalhar, então estou me adequando a cada dia nos treinamentos. Estou buscando o meu espaço, trabalhando forte, respeitando meus companheiros."

Brigando pela titularidade, Edinho iniciou apenas uma partida entre os onze iniciais, na vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Em todas as outras vezes que esteve em campo, o atleta de 27 anos entrou no decorrer do jogo, vindo do banco de reservas.

"Sabemos que só jogam onze, e entram mais três, quatro ou cinco agora. Temos que estar sempre bem, trabalhar forte para deixar uma boa impressão para o professor, para quando ele precisar, estarmos aptos para jogar."

O confronto diante do Atlético-GO, que acontece neste sábado, 2 de outubro, às 17 horas, pela 23ª rodada da Série A, deverá ser o primeiro evento-teste da Arena Castelão com a presença de torcedores. Para o atacante, a ansiedade pelo reencontro entre jogadores e torcida é grande.

"Todos os jogadores, comissão técnica e diretoria estavam esperando esse momento. Sabemos quanta diferença a torcida faz nos jogos, ainda mais a do Fortaleza, que é um jogador a mais. Estamos muito ansiosos."



