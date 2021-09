Reunião discute protocolo para presença de público em Fortaleza x Atlético-GO

Representantes do Fortaleza, Federação e demais órgãos envolvidos estão reunidos na Arena Castelão para discutir o protocolo do primeiro evento-teste com público no estádio, que deve ser a partida entre Fortaleza e Atlético-GO, pela Série A. Com capacidade para 55 mil pessoas, a Arena cederia 10% de sua capacidade, algo em torno de 5.500 lugares.



O documento será finalizado ainda hoje e encaminhado à Secretaria de Saúde (Sesa). Para que o evento-teste seja realizado, é necessário também que o Conselho Técnico da Série A aprove a volta imediata do público aos estádios, em reunião nesta terça-feira, 28.

Devido à liberação do Governador de São Paulo, o único estado que ainda não pode ter público nos estádios é a Bahia. O Esquadrão até apresentou um projeto na semana passada, 22, com capacidade de 30% da Arena Fonte Nova, porém o Governo não liberou. Na reunião dos clubes e da CBF este assunto deve ser discutido, já que o Tricolor Baiano joga em casa nesta rodada, contra o Ceará.



Com a volta de torcedores para as arquibancadas do Castelão se tornando cada mais próxima, em entrevista coletiva após a vitória sobre Sport, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou da sua expectativa e da importância do público no estádio para os jogadores. Segundo o argentino, a combinação entre atletas e torcida formam o verdadeiro espírito do futebol.

“Muito grande (a sua expectativa com a torcida)! Os jogadores necessitam que o público regresse ao estádio. O futebol profissional tem muito dinheiro e é muito televisionado, mas o ‘espírito do futebol’ é jogadores jogando e torcedores cantando. Esse é o espírito do verdadeiro futebol, ainda mais do futebol tão importante quanto o Brasileiro”, relatou Juan Pablo.



