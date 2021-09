Após fim do jejum de vitórias, Vojvoda exalta as oportunidades criadas: "o time gera situação para chegar a esse objetivo"

O treinador argentino também analisou a partida contra o Sport e destacou o gol de Benevenuto como o momento em que o Leão assumiu as rédeas do embate

O Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0, no último domingo, 26, na Arena Pernambuco, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu fim a sequência de seis jogos sem vencer na Série A. Em entrevista coletiva pós-jogo, Juan Pablo Vojvoda afirmou que, devido ao período sem vitórias na primeira divisão, o importante no confronto contra Rubro-negro era vencer e respondeu as críticas sobre o clube perder muitos gols exaltando as oportunidades criadas: “o time gera situação para chegar a esse objetivo”.



“Hoje (contra o Sport) era importante ganhar, é verdade. Eu fico com que o Fortaleza tem opções de gols, isso é muito importante para o time. Hoje, com espaços, o Fortaleza teve quatro ou cinco situações muito claras ao gol. O gol estava a chegar. O time gera situação para chegar a esse objetivo (balançar as redes adversárias)”, disse o técnico do Leão.

Como de costume em suas coletivas, o treinador argentino fez uma análise do jogo. Para Vojvoda, o Tricolor começou bem, mas o Sport tomou as rédeas da partida. Tudo mudou com o gol de Marcelo Benevenuto, dando mais espaço ao Fortaleza e assumindo o protagonismo do confronto.

“Eu acredito que os primeiros minutos foram bons, do Fortaleza. O jogo virou e o Sport conseguiu criar duas situações claras ao gol. Nós conseguimos aproveitar a bola parada, os jogadores trabalham para isso. E, a partir daí, o jogo vira novamente, porque o Fortaleza teve muitos espaços, porque o adversário necessitava jogar alguns metro mais à frente. Eu acho que o Fortaleza defendeu bem, nós soubemos aproveitar as oportunidades de gol e trabalharemos para seguir nesse caminho de sempre buscar vencer e jogando cada vez melhor. Quando não se pode jogar bem, o importante é ser uma equipe equilibrada e inteligente que saiba jogar todo tipo de partida”, afirmou o comandante do Pici.

O Leão volta a campo no Brasileirão no sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, contra o Atlético-GO, abrindo a 23ª rodada. Com 36 pontos, a vitória devolveu o terceiro lugar ao Fortaleza e a equipe segue figurando no G-4.

