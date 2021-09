Após bater o Sport, Fortaleza iguala número de vitórias que conseguiu na Série A de 2020

Com 38 pontos, o Leão ainda está a três de alcançar os 41 somados na edição passada do Brasileirão

Após derrotar o Sport por 1 a 0 e encerrar o jejum de seis embates sem vencer na primeira divisão, neste domingo, 26, na Arena Pernambuco, o Fortaleza chegou a 10 vitórias e alcançou na 22ª rodada o mesmo número de triunfos que conseguiu em todo o Campeonato Brasileiro 2020. Além da marca de 10 jogos ganhos, com 38 pontos, o Leão está a três de igualar a sua pontuação da Série A anterior.



Caso o Leão consiga mais 7 vitórias nos próximos 16 confrontos que terá na primeira divisão, esta campanha será a mais vencedora do Tricolor na Série A, na era dos pontos corridos. Superará a de 2005, em que o clube ganhou 16 jogos, porém em 42 disputados. Em 2019, já com 38ª rodadas, os cearenses conseguiram ganhar 15 partidas e é a segunda melhor marca do clube até então.

Em uma campanha contrastante com a da temporada passada, o Fortaleza precisa de aproveitamento de 8,3% dos pontos para não passar a pontuação conseguida no Campeonato Brasileiro 2020. Não bastasse isso, com apenas seis derrotas a primeira divisão, o Leão teria que perder 11 dos próximos 16 embates para alcançar o mesmo número de reveses que teve na edição anterior da Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Retomando a terceira colocação depois do bater o Sport, o Tricolor continua se mantendo entre os quatro mais bem colados há 12 jogos consecutivos. Das 22 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, apenas em duas a equipe ficou de fora do G-4 – na 9ª e na 10ª. Em nenhum momento desta Série A o Leão saiu dos seis clubes que estão na zona de classificação para a Libertadores.

Tags