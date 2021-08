Benevenuto lidera em minutos jogados pelo Fortaleza no Brasileirão 2021; veja top 3

Um dos principais reforços do Ceará para a temporada, o zagueiro Messias rapidamente se tornou um dos pilares da defesa. A titularidade absoluta na equipe comandada por Guto Ferreira é refletida nos números: o camisa 3 esteve em campo em todas as 16 partidas da atual edição da Série A e é o atleta do elenco mais minutos jogados na competição.

O defensor de 26 anos foi o único do elenco a disputar todas as rodadas e já atuou durante 1.440 minutos no Campeonato Brasileiro, de acordo com o portal Soccerway. Os outros dois alvinegros que mais se aproximam são o volante Fernando Sobral, com 1.334 minutos (em 15 jogos), e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com 1.260 minutos (em 14 partidas).

Messias chegou a Porangabuçu no final de março, comprado por R$ 2 milhões do América-MG, clube que o revelou e pelo qual se destacou na Série B de 2020. Assumiu a vaga ao lado de Luiz Otávio e fez valer o apelido de "xerife" na defesa. Com a lesão do ídolo, formou dupla também com Klaus e o jovem Gabriel Lacerda no decorrer do ano.

No início deste mês, na vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Fortaleza no Clássico-Rei do Brasileirão, o zagueiro chegou à marca de 200 partidas na carreira como atleta profissional. Além do Coelho e do Ceará, o jogador defendeu também o Rio Ave, de Portugal.

Com a camisa do Vovô, já foram 25 compromissos nesta temporada: sete pela Copa do Nordeste, cinco pela Copa Sul-Americana e dois pelo Campeonato Cearense, além dos 16 na elite nacional. O camisa 3 balançou as redes uma vez, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória-BA, pelo Nordestão.

Com Messias mais uma vez entre os titulares, o Ceará enfrenta o Flamengo-RJ no próximo domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A. O Alvinegro ocupa a oitava posição, com 23 pontos.

Top 3 do Ceará em minutos jogados na Série A:

Messias: 1.440 minutos (16 jogos)



Fernando Sobral: 1.334 minutos (15 jogos)



Bruno Pacheco: 1.260 minutos (14 jogos)

