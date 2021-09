CBF define arbitragem para Sport x Fortaleza pelo Brasileirão

Wagner do Nascimento Magalhães, do quadro da Fifa, apitará confronto nordestino no próximo domingo, 26, na Ilha do Retiro, em Recife

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala para os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo nordestino entre Sport-PE e Fortaleza será apitado pelo carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que pertence ao quadro da Fifa.

O Tricolor visita o Rubro-Negro no próximo domingo, 26, às 18h15min, na Ilha do Retiro, em Recife. Wagner será auxiliado pelos conterrâneos Luiz Claudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes Bruno. O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhaes de Miranda, também do Rio de Janeiro.

O Leão do Pici ocupa a quarta posição da Série C, com 33 pontos, enquanto o Leão da Ilha está na penúltima posição, com 17 pontos.

Escala de arbitragem de Sport-PE x Fortaleza

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Lilian da Silva Fernandes Bruno/RJ

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

