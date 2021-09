Artilheiro do Fortaleza na temporada, Robson chega a sete jogos sem marcar

Sem balançar as redes desde a vitória contra o Palmeiras, Robson vive o segundo maior jejum de gols com a camisa tricolor

Maior goleador do Fortaleza e na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados, o atacante Robson chegou ao sétimo jogo seguido sem balançar as redes. Apesar de estar sempre ameaçado a meta adversária, o camisa 7 tem perdido as oportunidades e este é o segundo maior jejum de partidas sem marcar pelo Tricolor.



Principal goleador do Fortaleza, Robson não balança as redes desde a vitória do Leão contra o Palmeiras, por 3 a 2, no dia 8 de agosto, pela 15ª rodada do Brasileirão. As sete partidas sem anotar – seis na Série A e uma na Copa do Brasil – coincidiram com os seis jogos seguidos sem vitória do clube na primeira divisão.

A marca só é superada pelo período de nove partidas sem tentos no início da temporada, nos embates ocorridos entre os jogos contra o Atlético-CE e Caucaia, ambos pelo Campeonato Cearense. Era um momento diferente do atual vivido pelo Leão e uma transição de trabalho de Enderson Moreira para o de Vojvoda. Desde então, o atacante não havia ficado mais que cinco jogos na seca.

Apesar de não marcar nenhum gol no recorte, Robson foi importante com uma assistência no primeiro confronto contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após o Soberano abrir 2 a 0, o camisa 7, que entrou no decorrer da partida, deu o passe para o Pikachu que abriu o placar para o Fortaleza, sendo o início da reação tricolor.

Na temporada, Robson já marcou 12 gols e disputa com Wellington Paulista (12) e David (11) pela artilharia do time do Pici ao final da campanha. Dentre os três, o camisa 7 é o com mais jogos e minutos no Campeonato Brasileiro, com 21 partidas e chegando aos 1401 minutos, superando o David, 19 confronto e com 1101, e WP9, 13 embates e apenas 478.

