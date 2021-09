Líder em três quesitos no Fortaleza, Éderson evita eleger melhor volante para formar dupla

Ao Esportes O POVO, o camisa 13 do Fortaleza reconheceu as diferentes características dos jogadores com quem atuou ao lado recentemente, mas garante que há entrosamento com todos e por isso não há preferência

Peça fixa do time do Fortaleza, o volante Éderson formou dupla com três jogadores diferentes nos últimos cinco jogos do Fortaleza, incluindo a partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil.

Considerado titular, Felipe jogou até a partida contra o Cuiabá, pela 18ª rodada, mas depois teve que cumprir uma suspensão automática e tratar uma entorse no tornozelo direito. Contra Bahia, Atlético-MG e, mais recentemente, Internacional, Matheus Jussa foi o escolhido por Vojvoda para atuar ao lado de Éderson. Já na Copa do Brasil, frente ao São Paulo, Ronald fez dupla com o ex-Corinthians.

Os três jogadores citados acima têm características diferentes, mas Éderson afirma que há um entrosamento entre todos os jogadores da posição e garante não ter preferência por jogar ao lado de um, especificamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Joguei com todos da posição, me sinto jogando bem com todos. Claro que cada um tem suas características, qualidades e coisas a melhorar, assim como eu também. Mas não acho que um seja melhor que outro para jogar ao lado. Nós, os jogadores de meio-campo, estamos bem entrosados e acredito que, como eu, todos se sentem seguros quando estamos juntos dentro de campo”, disse ao Esportes O POVO.

De fato, mesmo com as trocas recentes de parceiro em campo, Éderson segue em alta no Fortaleza. O jogador lidera três quesitos internamente, no caso, as de mais interceptações certas, desarmes e dribles. A nível de Campeonato Brasileiro, ele é líder em interceptações, com 21 certas, empatado com Gabriel Girotto, do Corinthians.

Mais que números, o comportamento do volante em campo agrada aos torcedores. Além de contribuir diretamente na defesa, o camisa 13 também avança bastante e é uma das armas do Fortaleza, com penetrações de surpresa na grande área ou mesmo chutes de longa distância.

“O Fortaleza tem uma comissão técnica sensacional, que cuida da gente e nos dá total condições de fazer o que o professor pede. Sempre que posso, chego perto da área, sem prejudicar a marcação e deixar buracos lá atrás. Gosto de avançar com a bola e quando vejo que tenho espaço e o apoio dos meus companheiros de equipe em campo, faço. Esse equilíbrio também vem muito do nosso grupo, que é muito unido e forte. Esses números são meus, mas também quero dividir o mérito com os meus colegas, que me dão segurança para atacar e defender num mesmo ritmo”, comentou Éderson.

Números de Éderson (em 21 rodadas de Série A)

Interceptações certos - 21 (líder no Fortaleza e na Série A)

Desarmes certos - 43 (líder no Fortaleza)

Dribles certos - 19 (líder no Fortaleza, empatado com Romarinho)

Fonte: Footstats

Tags