Após vitória, Fortaleza volta aos treinos com foco no Internacional; veja desfalques

No dia seguinte à classificação para a semifinal da Copa do Brasil, Tricolor faz treino no Pici à tarde e embarca à noite para Porto Alegre, palco do jogo contra o Colorado

Um dia depois da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo e a conquista da inédita vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, 16, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar os preparativos para o jogo contra o Internacional-RS, pela Série A.

O triunfo sobre a equipe do Morumbi rendeu grande comemoração no vestiário da Arena Castelão na última quarta-feira, 15, mas não poderá se estender. O Tricolor retoma as atividades às 14 horas desta quinta e já embarca para Porto Alegre no período da noite.

Para o confronto em solo gaúcho, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Tinga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o volante Felipe, com entrose no tornozelo direito, é dúvida. Em contrapartida, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima voltam a ficar à disposição após ausência no mata-mata.

Com a baixa do camisa 2, o posto na defesa deverá ser ocupado justamente por Benevenuto, mantendo Matheus Jussa na zaga. Caso Felipe não seja relacionado, Ronald também deve permanecer entre os titulares após balançar as redes contra o São Paulo.

Na quarta posição do Brasileirão, com 33 pontos, o Leão encara o Internacional, nono colocado, no próximo domingo, 19, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 21ª rodada da competição.

