Ángelo Henríquez celebra 1° gol marcado e classificação inédita do Fortaleza na Copa do Brasil

Jogador chileno foi autor de um dos tentos do Tricolor do Pici na vitória por 3 a 1 diante do São Paulo e, na saída de campo, classificou o dia como "histórico"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em noite histórica, o Fortaleza se classificou pela primeira vez para as semifinais da Copa do Brasil após vencer o São Paulo por 3 a 1 no Castelão (5 a 3 no agregado). Na saída de campo, Ángelo Henríquez, autor de um dos gols do Tricolor do Pici, comemorou a classificação histórica e o gol marcado.

"É muito importante para mim e para o time, para a torcida do Fortaleza, (marcar o gol). É um dia histórico, pois é a primeira vez nas semifinais. Fico feliz de ter participado dessa vitória", pontou o jogador chileno.

Leia também: Semifinalista, Fortaleza arrecada R$ 17,2 milhões em premiações na Copa do Brasil



Com a classificação, o Leão desembolsa premiação de R$ 7,3 milhões. O Tricolor de Aço enfrenta o Atlético-MG na próxima fase do torneio - o Galo superou o Fluminense-RJ nas quartas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Pici volta a campo diante do Internacional-RS no próximo domingo, 19, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada. (Com Afonso Ribeiro)









Tags