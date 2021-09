Vojvoda comemora classificação do Fortaleza: "me sinto representado, identificado e orgulhoso"

O Leão foi superior ao São Paulo e venceu por 3 a 1 o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, conseguindo a melhor campanha do time na competição

O Fortaleza bateu o São Paulo na Copa do Brasil por 3 a 1, na última quarta-feira, 15, e conseguiu a classificação histórica para a semifinal da competição, se tornando a melhor campanha do clube no principal mata-mata nacional. O técnico Juan Pablo Vojvoda se mostrou bastante orgulho da torcida e dos seus jogadores, afirmando em entrevista coletiva pós-jogo que se sente “representado, identificado e orgulhoso por cada jogador que dirige".



"A torcida nos deu muita energia. O que resgato, o que valorizo da torcida do Fortaleza é que nos momentos em que nós não ganhamos, eles sempre confiavam no Fortaleza. Nós perdemos contra o Atlético-MG e eles seguiram apoiando o Fortaleza, o verdadeiro torcedor do Fortaleza. Parabéns para eles também, eles são parte disso, mas minhas principais felicitações são para os jogadores. Me sinto representado, identificado e orgulhoso por cada jogador que eu dirijo", relatou o comandante do Leão

Sem o volante Felipe, que sofreu uma entorse no tornozelo e segue em recuperação, Vojvoda escolheu Ronald para começar entre os 11 no duelo contra o São Paulo. O volante foi um dos destaques da partida e marcou o gol que abriu o placar para o Leão. O treinador argentino falou das características do atleta e do motivo da preferência.

"Ronald é um jogador que dirijo todos os dias, tem muita intensidade, participa do jogo ofensiva e é um jogador que nos ajuda muito. É muito bom jogador como temos jogadores que não estão jogando e que merecem jogar, mas tenho que eleger muitas vezes quem é melhor, neste caso, Ronald, como outros respondem, como hoje", disse o técnico tricolor.

Após encerrar a sequência de seis jogos sem vencer do Fortaleza, Vojvoda também quer dar fim ao jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. O comandante tricolor reconheceu as oscilações que o clube tem sofrido na primeira divisão e visa a preparação para o confronto contra o Internacional.

"Eu analisaria o jogo por jogo, muitas vezes analiso assim. O Brasileirão tem oscilações, salvo o Atlético-MG que tem uma regularidade, todos passam por oscilações. Nós perdemos duas partidas e agora temos uma partida muito importante contra o Inter e vamos nos preparar da melhor maneira", afirmou o treinador argentino.

O Fortaleza volta a campo nesta final de semana, no domingo, 19, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado com a classificação histórica e de olho na proximidade dos clubes na tabela, o Leão busca voltar a conquistar os três pontos na Série A no embate fora de casa, contra o Internacional.

