Emprestado pelo Fortaleza, Luiz Henrique tem valor fixado para compra por parte do Botafogo

Dono do quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, empatado com o Atlético-MG, ambos com 27 gols marcados, o Fortaleza vai enfrentar a defesa mais vazada da primeira divisão, o Bahia. O Esquadrão teve suas redes balançadas em 30 oportunidades, superando equipes da zona de rebaixamento, como América-MG (22) e Chapecoense (29).

O clube baiano segue em queda de desempenho na Série A e não vence um jogo no torneio desde a 10ª rodada, no triunfo contra o Juventude por 1 a 0. Após a vitória, o Bahia sofreu 17 gols nos últimos oito jogos, além de ter acumulado sete derrotas e um empate. Com apenas um ponto conquistado dos 24 possíveis, a equipe acumula um mísero aproveitamento de 4,1%.

Outra marca que mostra fragilidade da defesa soteropolitana é a sequência de vezes em que o clube teve as redes balançadas. Já são 10 partidas seguidas – entre Brasileirão e Copa do Brasil – que o Esquadrão é vazado ao menos uma vez no confronto. Com 20 gols sofridos no recorte, a zaga do tricolor baiano tem uma média de dois tentos por jogo.

Para encarar a frágil defesa do Bahia, o Fortaleza conta com o quarto melhor ataque da primeira divisão. Os cearenses só ficam atrás de Flamengo (32), Palmeiras (29) e Bragantino (29), dividindo a quarta posição com o Atlético-MG (27). Nesta edição da Série A, todas as vezes que o Esquadrão enfrentou os melhores ataques, a defesa baiana sofreu ao menos três gols. Foram na goleada de 5 a 0 contra o Rubro-Negro, na derrota por 3 a 2 para o Palestra, no revés diante Galo por 3 a 0 e no empate em 3 a 3 com Massa Bruta.

Usando os números ao seu favor, o Fortaleza espera encerrar a sequência de quatro empates seguidos – três deles na Série A – no confronto contra o Bahia, neste sábado, 4, às 21 horas, em Pituaçu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

