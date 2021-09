Versátil, Lucas Crispim lidera estatísticas individuais do Fortaleza na Série A

Titular absoluto da equipe comandada por Vojvoda, Lucas Crispim vem se consolidando como um dos mais regulares do elenco, tanto em aspectos ofensivos como nos defensivos. Meio-campista de origem, o atleta de 27 anos é utilizado pelo treinador argentino como ala-esquerdo e desempenha diversas funções durante a partida.

Entre os jogadores do Fortaleza na campanha da Série A deste ano, o camisa 10 lidera três estatísticas relevantes, que comprovam a sua versatilidade e a sua importância para a equipe: é o jogador com mais eficiência nos duelos pela posse da bola (64%), o que tem mais passes decisivos (31) e o que mais acerta cruzamentos (32%). As informações são do site de estatística Sofascore.

Crispim ainda é o segundo com mais assistências na competição pelo Leão, com quatro, e o segundo em desarmes, com 26. Nesta temporada, o jogador atuou em 34 partidas, sendo 15 delas pelo Brasileirão, seis na Copa do Brasil, seis na Copa do Nordeste e sete no Campeonato Cearense. Ao todo, foram cinco gols e oito assistências em 2021.

A temporada do ala tricolor já é superior a do ano passado, quando jogou pelo Guarani-SP, onde disputou o Campeonato Paulista e a Série B. Pelo Bugre, foram 43 partidas, com quatro gols e cinco assistências.



