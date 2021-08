Sem Benevenuto, Titi e Pikachu retornam ao Fortaleza para Copa do Brasil

A divulgação da negociação em andamento e o anúncio da contratação no final de março geraram polêmica em razão de episódio extracampo, além do baixo rendimento na temporada anterior. Em poucos meses, entretanto, o cenário mudou. Titular absoluto e absolvido na Justiça, Marcelo Benevenuto virou a página e vive nova realidade no Fortaleza, com bons números e desempenho de destaque na Série A.

Cria do Botafogo-RJ, o zagueiro de 25 anos estava na mira do Tricolor desde o início da temporada 2021 e foi liberado por empréstimo até o final do ano em razão do alto salário — o Glorioso disputa a Série B. Além da performance na campanha do rebaixamento, o jogador carregava uma acusação de agressão a uma ex-namorada em 2017. O caso motivou protesto de torcedoras do Leão e levou o clube a incluir cláusula de rescisão automática em caso de condenação.

No final de maio, porém, o camisa 5 foi absolvido pelo Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro. A essa altura, dentro de campo, Benevenuto já havia se firmado como um dos titulares da defesa da equipe do Pici e se consolidava como peça-chave no esquema do então recém-chegado Juan Pablo Vojvoda, que passou a utilizar três zagueiros. A saída do ambiente conturbado de General Severiano, com problemas financeiros e críticas da torcida alvinegra, deu vida nova.

A parceria com Tinga e Titi fez o zagueiro subir de produção e chamar a atenção pelas estatísticas positivas. De acordo com o Footstats, Marcelo Benevenuto é o zagueiro do Brasileirão com maior número de interceptações (11) e rebatidas (168). Além disso, disputou todas as 17 rodadas e possui a maior minutagem do elenco: foi o único a atuar durante os 1.530 minutos. A parte disciplinar é outro destaque, já que recebeu apenas um cartão amarelo na competição até agora.

A veia artilheira, graças à boa impulsão na área adversária, também apareceu: já foram dois gols marcados — na vitória sobre o Palmeiras-SP e agora no empate com o Juventude-RS, ambos fora de casa. Os tentos anotados no Campeonato Brasileiro fazem o defensor igualar o número de bolas nas redes em toda a temporada 2020 e encostar no rendimento de 2019, quando fez três gols pelo Botafogo-RJ.

"Acredito que esse ano que eu estou fazendo é um pouco superior ao ano de 2017, que também foi muito bom, mas estou na minha melhor performance dentro e fora de campo. Estou mais concentrado, focado nos meus objetivos, isso tem muito a ver com o clube também. Quando o clube trata o jogador bem, dá estrutura boa de trabalho, tem organização, as pessoas são gente boa, isso faz com que a gente vá para o treino e para os jogos leve e tranquilo", disse o camisa 5, em entrevista coletiva no dia 14 de julho.

Após o gol em Caxias do Sul (RS), Marcelo Benevenuto volta a ser desfalque pelo único motivo que fez Vojvoda tirá-lo do time até agora: a impossibilidade de atuar na Copa do Brasil por já tê-la disputado pelo ex-clube. O zagueiro não poderá enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, pelas quartas de final, e deverá ser substituído por Jackson ou Matheus Jussa.

