A pedido do Fortaleza, CBF altera data e horário de partida da Série A contra Cuiabá

Anunciado há quase um mês pelo Fortaleza, o atacante argentino Valentín Depietri segue rotina de treinos no Centro de Excelência Alcides Santos enquanto aguarda condições legais de jogo. O clube do Pici tenta agilizar os trâmites burocráticos para registrar o jogador de 20 anos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo de inscrevê-lo na Copa do Brasil.

Depietri desembarcou na capital cearense na última semana de julho, realizou exames médicos e iniciou as atividades. O Tricolor aguardava a abertura da janela de transferências internacionais, em 1º de agosto, para poder fazer a regularização no sistema da entidade nacional e passou a organizar a documentação necessária.

No entanto, alguns documentos pessoais do argentino ficaram pendentes, o que atrasou o processo, apurou o Esportes O POVO. O Leão, então, passou a trabalhar para viabilizar a situação junto aos órgãos locais. Os também atacantes Edinho e Ángelo Henríquez foram regularizados ainda nos primeiros dias deste mês e ganharam condição de atuar.

O clube vê o caso perto de um desfecho positivo e quer viabilizar o registro no BID até a próxima terça-feira, 24, prazo final para inscrição de novos jogadores na Copa do Brasil. O parágrafo primeiro do artigo 6º do regulamento do torneio estabelece que "contratos de novos atletas para utilização na COPA deverão estar publicados no BID até o último dia útil anterior ao início da 5ª fase (quartas de final)".

As quartas de final do mata-mata nacional terão início na próxima quarta-feira, 25, quando o Fortaleza visita o São Paulo, às 21h30, no Morumbi. O confronto de volta será no dia 15 de setembro, também às 21h30min, na Arena Castelão. As duas partidas deverão ser realizadas sem presença de público.

Com a janela de transferências internacionais aberta até o próximo dia 30, o departamento de futebol do Tricolor ainda busca dois reforços no mercado da bola: um zagueiro e um ala esquerdo.

