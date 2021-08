Com empate no Sul, Fortaleza iguala melhor primeiro turno nordestino no Brasileirão

Na terceira posição da Série A, Leão chega aos 32 pontos e repete desempenho do Vitória-BA de 2008 com duas rodadas de antecedência

Além de garantir a terceira posição e igualar a pontuação do vice-líder Palmeiras-SP, o ponto conquistado no empate em 1 a 1 com o Juventude-RS, no último sábado, 21, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, rendeu outra marca ao Fortaleza: a equipe do Pici igualou o Vitória-BA de 2008 como melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno da Série A por pontos corridos.

O Tricolor soma 32 pontos em 17 jogos, o que rende 62,7% de aproveitamento. Foram nove vitórias, cinco empates e três derrotas, com 27 gols anotados e 16 sofridos. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem presença constante no G-4 do Brasileirão e se mostra sólido na disputa por vaga da Copa Libertadores do próximo ano.

Com duas rodadas de antecedência, o Leão já conseguiu igualar a marca do Rubro-Negro. Ao final da 19ª rodada da elite nacional de 2008, o time baiano tinha 32 pontos. Foram dez vitórias, dois empates e sete derrotas, com aproveitamento de 56,1%. Àquela altura, o Vitória-BA ocupava a quinta posição da competição, a um ponto do G-4.

Sobre o assunto No Allianz Parque, Palmeiras perde para Cuiabá por 2 a 0 pela Série A

Vojvoda avalia atuação do Fortaleza, lamenta pênalti perdido e valoriza empate

Antes empatado com as campanhas do Sport-PE de 2015 e do Bahia de 2019, que fizeram 31 pontos, o Fortaleza até teve a oportunidade de ultrapassar todos os adversários regionais e se colocar no topo do ranking, mas, pela terceira vez no Campeonato Brasileiro, desperdiçou pênalti contra o Juventude-RS e não conseguiu vencer.

"Eu vejo meu time forte mentalmente. Falhamos, como falham todos. Isso é um esporte, nem sempre se pode jogar bem. Mas a equipe esteve em um nível de competitividade. Nós devemos melhorar, sabemos que devemos melhorar. É seguir trabalhando para conseguir essa melhora", ponderou o Vojvoda.

O Tricolor ainda terá mais duas oportunidades para tentar superar o Vitória-BA até o final do primeiro turno: recebe o Cuiabá-MT no próximo dia 30, na Arena Castelão, e visita o Bahia no dia 4 de setembro, em Pituaçu, em Salvador.

Antes disso, o Leão faz o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi.

Melhores nordestinos em 1º turno da Série A:

Fortaleza: 32 pontos em 17 jogos*



Vitória-BA: 32 pontos em 19 jogos (2008)



Bahia: 31 pontos em 19 jogos (2019)



Sport-PE: 31 pontos em 19 jogos (2015)

*em andamento

Tags