Fluminense x Chelsea: tudo sobre a semifinal do Mundial de Clubes

Ídolo do Chelsea, Thiago Silva lidera o Fluminense contra Cole Palmer e os ingleses nesta terça-feira pelo Mundial de Clubes / Crédito: ALEX GRIMM; Francois Nel/ AFP

Fluminense e Chelsea protagonizarão a primeira semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A decisão acontece nesta terça-feira, 8, a partir das 16 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Thiago Silva vê Chelsea superior, mas acredita em mais uma surpresa do Fluminense; CONFIRA

O clube carioca garantiu sua classificação após vencer o Al-Hilal por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Martinelli, que abriu o placar; Marcos Leonardo, que empatou para os árabes; e Hércules, que definiu a vitória — e a classificação da equipe brasileira — pelo segundo jogo consecutivo. Também vencendo por 2 a 1, o Chelsea enfrentou pela segunda vez um clube brasileiro, desta vez o Palmeiras. Em um jogo com dinâmica semelhante à vitória tricolor, a equipe de Londres abriu o placar com Cole Palmer, viu o empate sair dos pés de Estevão e garantiu a classificação com êxito após um gol contra de Giay. Agora, as duas equipes se enfrentam em um confronto que vale 30 milhões de dólares (cerca de R$ 171 milhões). Fluminense x Chelsea: conheça os destaques do Mundial de Clubes 2025

É inegável que duas equipes entre as quatro semifinalistas de um torneio como o Mundial de Clubes reúnem jogadores de destaque.

Fluminense: pupilos de Renato Gaúcho têm decidido saindo do banco

Na equipe tricolor, um nome que há diversas temporadas é importante na construção das jogadas ofensivas e tem se destacado novamente é o do meia colombiano Jhon Arias. Além de sua relevância na distribuição das jogadas, Arias se mostra um especialista na bola parada, tendo marcado um gol de falta na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD. Outro destaque é o volante Hércules, que, com a confiança do técnico Renato Gaúcho, tem tido papel fundamental no Mundial. Em sua primeira temporada no Fluminense, tornou-se a contratação mais cara da história do clube, custando R$ 29 milhões.

Durante o torneio, o volante piauiense virou xodó da torcida. Muito disso se deve aos dois gols decisivos que marcou no mata-mata. O primeiro foi o segundo gol na vitória por 2 a 0 contra a Inter de Milão, nas oitavas de final. Na partida mais recente, mais uma vez saindo do banco, foi ainda mais decisivo ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 que garantiu a classificação para enfrentar o Chelsea. Gol de Hércules pelo Fluminense concretizou a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal — resultado que garantiu a vaga nas semifinais do Mundial Crédito: MICHAEL REAVES / AFP