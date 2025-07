Estêvão, agora ex-Palmeiras, fica nos EUA para iniciar adaptação ao Chelsea

A transferência de Estêvão para o Chelsea se concretizou com a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes. A delegação alviverde, inclusive, já retornou ao Brasil. Mas, apesar de já ser jogador dos Blues, o atacante não pode defender um segundo time na mesma competição. De todo mesmo, ele ficou nos Estados Unidos para iniciar seu processo de adaptação ao novo clube.

Sem poder atuar pelos Blues nesta edição do torneio da Fifa, portanto, a joia brasileira começou a se integrar com a rotina do algoz alviverde no Mundial.