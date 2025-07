Com gol contra, Palmeiras é derrotado pelo Chelsea e dá adeus ao Mundial

Enzo Fernández e Richard Ríos disputam lance no jogo Palmeiras x Chelsea, no Lincoln Financial Field, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Palmeiras perdeu para o Chelsea e foi eliminado do Mundial de Clubes. Um primeiro tempo muito ruim da equipe brasileira foi definidor para o placar de 2 a 1 a favor dos ingleses, na partida que ocorreu na noite desta sexta-feira, 4, em Filadélfia (EUA), pelas quartas de final do torneio. Palmeiras 1x2 Chelsea: o jogo O duelo começou com uma postura agressiva do Palmeiras, que na saída de bola conseguiu o primeiro escanteio da partida. A ofensividade, contudo, ficaria apenas no lance inicial. Depois do primeiro susto, a equipe londrina foi dona da partida.

A equipe alviverde se defendia com uma linha de cinco atletas na defesa, com meio campista Allan fechado como um ala-direito no momento defensivo. O problema para a equipe Palmeirense é que o Chelsea se aproveitou do espaço entre a zaga e os volantes, e construiu suas jogadas dali. O zagueiro Chalobah conduziu e encontrou Palmer desmarcado nas entrelinhas. O camisa 10 recebeu aberto pela direita, trouxe para o pé esquerdo, conduziu e chutou no canto do goleiro alviverde, abrindo o placar aos 16 do primeiro tempo. Depois do gol, o Porco tentou se lançar ao ataque, mas com muita dificuldade de preencher o meio-campo, ficou dependente de cruzamentos e teve sua melhor chance somente aos 41 minutos, quando Estevão achou Vanderlan na área. Apesar do bom cruzamento do camisa 41, a cabeçada do lateral esquerdo foi fraca e parou nas mãos de Robert Sanchez. Sem alterações para o segundo tempo, o Alviverde apenas mudou de postura e acertou sua marcação. As instruções do técnico Abel Ferreira fizeram efeito e aos sete minutos da segunda etapa, Estevão, sem ângulo, marcou o gol de empate da equipe brasileira.