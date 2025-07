Felipe Melo critica comportamento de jogador do Chelsea: ‘Não pode’

O Chelsea recuperou-se da derrota para o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes e alcançou as semifinais da competição. Inclusive, o time inglês superou uma outra equipe brasileira, o Palmeiras, na última sexta-feira (4). Apesar do avanço dos Blues, um comportamento específico do lateral-esquerdo Marc Cucurella causou a insatisfação de Felipe Melo.

O apresentador André Rizek introduziu assunto na edição do último domingo (6), do programa “Fechamento SporTV”, envolvendo o jogador espanhol. Com isso, o ex-atleta aproveitou a oportunidade para criticar a postura de Cucurella com Estevão. Afinal, o atacante deixará o Alviverde e passará a defender exatamente o Chelsea.