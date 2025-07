Arias projeta duelo decisivo entre Fluminense e Chelsea: ‘Representar o continente’

Atleta analisa adversário da semifinal do Mundial e reitera que o Tricolor tem suas armas para avançar à decisão e sonhar com o título

O Fluminense se prepara para o duelo com o Chelsea, que ocorre nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey , na semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, Jhon Arias, um dos principais destaques da equipe no torneio, projetou o confronto com os Blues e destacou que o Tricolor tem suas armas para avançar à final do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o colombiano destacou que o clube carioca é o único sul-americano em meio às potências europeias. Para ele, o elenco tem apresentado trabalho e humildade para vivenciar jogo a jogo e que conta com o apoio dos torcedores.

“Somos um clube multicultural. Temos jogadores colombianos, argentinos, uruguaios, venezuelanos, paraguaios. Somos um clube bastante inclusivo nesse aspecto e, como disse, sinto que temos essa responsabilidade. Somos o único sul-americano entre as grandes potências europeias. Acho que é importante para nós. Não apenas representar as cores do clube, não apenas as cores do Brasil, mas de toda a América do Sul”, analisou.

“Sabemos também o quão complexo é chegar até aqui, quando se enfrenta potências europeias, em que as condições financeiras e outras questões são muito diferentes. Acredito que nós, com trabalho, com humildade, vivendo o presente jogo a jogo, conquistamos uma vaga numa fase muito importante, muito significativa, e acreditamos também que contamos com o apoio dos demais sul-americanos que não estão mais nesta fase, mas que sabem que o nosso sucesso também é, de certa forma, dedicado a todos eles”, completou.