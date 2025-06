Mundial de Clubes 2025: como assistir ao vivo à transmissão dos jogos?

O torneio será o maior da história da competição, reunindo 32 equipes de todo o mundo em busca do título de melhor clube do planeta. Representando o Brasil, quatro times já estão garantidos: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A DAZN, detentora dos direitos de transmissão mundial, firmou parcerias estratégicas com a Globo e a CazéTV. Mesmo com o repasse, a plataforma continuará oferecendo todos os jogos ao vivo para seus assinantes no Brasil.

As partidas estarão disponíveis no YouTube e em outras plataformas digitais para milhões de torcedores.

A CazéTV, canal comandado pelo influenciador Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, será responsável por transmitir gratuitamente todos os jogos do torneio.

Essa será uma das formas mais populares de acompanhar os duelos, para quem prefere assistir aos jogos pelo celular, computador ou smart TV.

Mundial de Clubes 2025: Globo transmitirá jogos

A Globo, parceira oficial da Fifa para o torneio no Brasil, exibirá os jogos em duas frentes. No canal por assinatura SporTV, todas as partidas do Mundial estarão disponíveis.

Na TV aberta, serão transmitidos 25 jogos da fase de grupos, incluindo todos os 12 confrontos dos clubes brasileiros.