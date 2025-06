Lezcano, do Fluminense, é convocado para defender o Paraguai nas Eliminatórias

Meia tricolor é uma das novidades da lista do técnico Gustavo Alfaro para duelos com Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa de 2026

O Paraguai se prepara para mais duas partidas pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades, está o meio-campista Rubén Lezcano, do Fluminense, que está na lista do técnico Gustavo Alfaro para os confrontos com Uruguai e Brasil.

Assim, o primeiro desafio da seleção paraguaia será na próxima quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), contra o Uruguai, no Defensores Del Chaco. Em seguida, a equipe nacional joga fora de casa, contra o Brasil. O duelo, então, acontece no dia 10 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.