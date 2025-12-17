Flamengo x PSG tem prorrogação? Veja regulamento do Mundial

Flamengo disputa título da Copa Intercontinental com o PSG; confira regulamento da final / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A decisão da Copa Intercontinental 2025, acontece nesta quarta-feira, 17, às 14 horas (Brasília), colocando frente a frente Flamengo e Paris Saint-Germain, da França. O palco do confronto será o Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar. Este torneio marca o novo formato anual da Fifa, assumindo o papel que o antigo Mundial de Clubes ocupou até 2023.

Vale lembrar que, a partir de agora, o calendário conta com duas competições distintas: o novo Mundial de Clubes, com 32 equipes a cada quatro anos, e a Copa Intercontinental, que mantém a tradição de edições anuais. Diante dessas mudanças, muitos torcedores ainda têm dúvidas sobre o regulamento do jogo de hoje. A principal delas é: a final terá prorrogação? Entenda os detalhes a seguir: Com funciona a final da Copa Intercontinental A mudança mais comentada do torneio foi a classificação direta do vencedor da Champions League para a final, enquanto as demais equipes se enfrentam em um playoff. Foi o caso de Real Madrid e Flamengo, respectivamente.

O caminho feito em 2025 foi o seguinte: após vencer o "Dérbi das Américas" contra o Cruz Azul, o clube carioca encarou o vencedor da Copa África-Ásia-Oceania. No novo formato, quem levar a melhor nesse confronto garante a vaga na final contra os europeus. Assim, o Flamengo ultrapassou o Pyramids por 2 a 1 e seguiu em busca da taça Continental.