Flamengo x PSG tem prorrogação? Veja regulamento do Mundial

Flamengo x PSG tem prorrogação? Veja regulamento da final do IntercontinentalFlamengo e PSG se enfrentam em final da Copa Intercontinental 2025, o antigo Mundial de Clubes. Entenda o regulamento e o que acontece em caso de empate
A decisão da Copa Intercontinental 2025, acontece nesta quarta-feira, 17, às 14 horas (Brasília), colocando frente a frente Flamengo e Paris Saint-Germain, da França. O palco do confronto será o Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar.
Este torneio marca o novo formato anual da Fifa, assumindo o papel que o antigo Mundial de Clubes ocupou até 2023.
Vale lembrar que, a partir de agora, o calendário conta com duas competições distintas: o novo Mundial de Clubes, com 32 equipes a cada quatro anos, e a Copa Intercontinental, que mantém a tradição de edições anuais.
Diante dessas mudanças, muitos torcedores ainda têm dúvidas sobre o regulamento do jogo de hoje. A principal delas é: a final terá prorrogação? Entenda os detalhes a seguir:
Com funciona a final da Copa Intercontinental
A mudança mais comentada do torneio foi a classificação direta do vencedor da Champions League para a final, enquanto as demais equipes se enfrentam em um playoff. Foi o caso de Real Madrid e Flamengo, respectivamente.
O caminho feito em 2025 foi o seguinte: após vencer o "Dérbi das Américas" contra o Cruz Azul, o clube carioca encarou o vencedor da Copa África-Ásia-Oceania. No novo formato, quem levar a melhor nesse confronto garante a vaga na final contra os europeus.
Assim, o Flamengo ultrapassou o Pyramids por 2 a 1 e seguiu em busca da taça Continental.
Flamengo x PSG: vai ter pênaltis ou prorrogação?
Conforme o regulamento da Fifa para a Copa Intercontinental, a partida decisiva entra em prorrogação caso o placar aponte empate ao fim dos 90 minutos regulares. São dados dois períodos adicionais, e, caso sigam empatados, os clubes decidirão o jogo nos pênaltis.
Nos pênaltis, as cobranças serão alternadas com um lance de cada equipe. Assim, Flamengo e PSG podem decidir a final em até três momentos:
- 90 minutos regulares
- Prorrogação
- Pênaltis
Flamengo x PSG: tudo sobre a final da Intercontinental 2025
- Data: quarta-feira, 17 de dezembro
- Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar
- Horário: 14 horas (de Brasília)
- Árbitro: Ismail Elfath
- Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e os canais do YouTube CazéTV e GETV