Flamengo x PSG: que horas será, onde assistir e quais escalações?

Flamengo enfrenta PSG na final da Copa Intercontinental 2025; saiba detalhes e onde assistir / Crédito: Divulgação / Fifa

Flamengo e PSG, da França, se enfrentam hoje, quarta-feira, 17, em partida pela final da Copa Intercontinental 2025. A decisão acontece no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar. Recém-campeão da Libertadores 2025, o Rubro-Negra busca seu segundo título no torneio e o quinto do ano. Por outro lado, os parisienses também chegam na disputa com uma boa campanha, acumulado cinco finais disputadas em menos de um ano.

Com arbitragem de Ismail Elfath, que apitou a final do Mundial de 2019, no qual Flamengo saiu vice-campeão, a disputa está marcada para começar às 14 horas, no horário de Brasília. Saiba onde acompanhar o jogo e os detalhes da partida: Leia mais Flamengo retorna à final do Intercontinental após seis anos e busca segundo título Sobre o assunto Flamengo retorna à final do Intercontinental após seis anos e busca segundo título Quando e onde será Flamengo x PSG? A final da Copa Intercontinental 2025, disputada entre Flamengo e PSG, acontece hoje, quarta-feira, 17 de dezembro. O Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar, será palco da decisão, marcada para as 14 horas.

O jogo será transmitido ao vivo com imagens; saiba onde assistir: Final da Intercontinental 2025: onde assistir ao vivo A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Além de canais no YouTube que irão transmitir os lances do jogo. Confira a lista:

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV

YouTube: GETV e CazéTV Na Globo, quem comandará a transmissão será Everaldo Marques, na narração, com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. >> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp Flamengo x PSG: desfalques e possíveis escalações O elenco do Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, enfrentará desfalques na disputa contra o Flamengo e não conta com Hakimi, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo.