Flamengo x PSG: que horas será, onde assistir e quais escalações?

Flamengo x PSG: veja horário, onde assistir e possíveis escalações da finalPela final da Copa Intercontinental 2025, Flamengo e PSG se enfrentam hoje, 17 de dezembro. O clube carioca busca o bicampeonato do torneio; veja os detalhes
Flamengo e PSG, da França, se enfrentam hoje, quarta-feira, 17, em partida pela final da Copa Intercontinental 2025. A decisão acontece no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar.
Recém-campeão da Libertadores 2025, o Rubro-Negra busca seu segundo título no torneio e o quinto do ano. Por outro lado, os parisienses também chegam na disputa com uma boa campanha, acumulado cinco finais disputadas em menos de um ano.
Com arbitragem de Ismail Elfath, que apitou a final do Mundial de 2019, no qual Flamengo saiu vice-campeão, a disputa está marcada para começar às 14 horas, no horário de Brasília. Saiba onde acompanhar o jogo e os detalhes da partida:
Quando e onde será Flamengo x PSG?
A final da Copa Intercontinental 2025, disputada entre Flamengo e PSG, acontece hoje, quarta-feira, 17 de dezembro.
O Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar, será palco da decisão, marcada para as 14 horas.
O jogo será transmitido ao vivo com imagens; saiba onde assistir:
Final da Intercontinental 2025: onde assistir ao vivo
A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Além de canais no YouTube que irão transmitir os lances do jogo.
Confira a lista:
Na Globo, quem comandará a transmissão será Everaldo Marques, na narração, com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.
>> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp
Flamengo x PSG: desfalques e possíveis escalações
O elenco do Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, enfrentará desfalques na disputa contra o Flamengo e não conta com Hakimi, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo.
Além do lateral, o PSG ainda encara duas dúvidas entre os jogadores relacionados: Dembelé, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, está gripado e Marquinhos, o capitão do time, enfrenta uma lesão na coxa.
Já para o Rubro-Negro, o cenário é diferente. Com a recuperação de Pedro, Filipe Luís tem a sua disposição todos os 26 jogadores que viajaram para o Qatar.
Até o último jogo, contra o Cruz-Azul, o atacante estava se recuperando de uma lesão, somando 52 dias afastado.
A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas o Globo Esporte levantou possíveis escolhas; confira:
Flamengo
- GOLEIRO: Rossi;
- DEFESA: Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro;
- MEIO-CAMPO: Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;
- ATAQUE: Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.
Paris Saint-Germain
- GOLEIRO: Chevalier;
- DEFESA: Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes;
- MEIO-CAMPO: Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz;
- ATAQUE: Kvaratskhelia, Doué e Barcola.
Leia mais
Flamengo x PSG: como chegam na final
Na Copa Intercontinental 2025, o Flamengo entra em campo para reviver o feito de 1981, quando levantar a taça da competição pela segunda vez.
A trajetória até a decisão foi sólida: venceu de 1 a 0 o Cruz Azul nas quartas de final e, apenas três dias depois, garantiu sua vaga na final ao derrotar o Pyramids por 2 a 1.
Agora, o desafio é contra o atual campeão europeu e francês: o PSG. Além da vitória na Champions League, que classificou o clube direto para a final do Intercontinental, os parisienses já levantaram mais três taças:
- Supercopa Francesa,
- Supercopa da Uefa
- Campeonato Francês Ligue 1
Na história do futebol internacional, os dois clubes já se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada equipe e um empate.
A primeira disputa aconteceu em 1975, com o resultado de 2 a 0 para o Flamengo. Em 79, os parisienses ganharam de 3 a 1, e por último, o empate de 1991.
Flamengo x PSG: tudo sobre a final da Intercontinental 2025
- Data: quarta-feira, 17 de dezembro
- Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar
- Horário: 14 horas (de Brasília)
- Árbitro: Ismail Elfath
- Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta), SporTV( TV fechada) e os canais do YouTube CazéTV e GETV