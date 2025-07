Mundial de Clubes 2029 já tem times confirmados; veja quais e por quê

Mesmo sem sede definida, o Mundial de Clubes de 2029 já tem times classificados; Al-Ahli, PSG, Pyramids e Cruz Azul estão entre os confirmados / Crédito: David Ramos/ AFP; Divulgação/ Al-Ahli; CAF; Cruz Azul

Apesar de estar a quatro anos de distância e ainda sem sede definida, a segunda edição do novo Mundial de Clubes — também chamado de Copa do Mundo de Clubes —, que acontecerá em 2029, já tem equipes com participações confirmadas. De saída do Chelsea, jogador foi visto em show durante decisão do Mundial; CONFIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o sucesso da sua primeira edição, que coroou o Chelsea como grande campeão após vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0, os clubes que conquistaram títulos continentais em 2025 foram os primeiros a garantir vaga na próxima edição do torneio. Entre os classificados, apenas o vice-campeão PSG já tem participação garantida. A vaga destinada ao clube francês veio com o título da Liga dos Campeões de 2025. Veja, abaixo, quais são os outros clubes que disputarão o Mundial de 2029. Mundial de Clubes 2029: quais clubes estão confirmados?

Paris Saint-Germain (França) – campeão da Liga dos Campeões O clube francês garantiu sua primeira conquista da Liga dos Campeões em maio, ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0. Além da vaga no Mundial de 2029, o título inédito em âmbito europeu deu ao Paris Saint-Germain a oportunidade de disputar o Intercontinental no final do ano.

Grande parte dos louros da conquista do PSG foram direcionados ao técnico espanhol Luis Enrique, que conseguiu remodelar uma equipe que havia acabado de perder Kylian Mbappé para o Real Madrid e contava com um núcleo jovem, considerado por muitos até inexperiente. Porém, foi dos pés de Dembélé que nasceu o futebol decisivo que garantiu classificações sobre Liverpool, Aston Villa, Barcelona e Bayern de Munique, antes da vitória na final contra a equipe italiana. Além do craque francês, o clube conta com a sólida dupla de meio-campo formada pelos portugueses Vitinha e João Neves, além do jovem e promissor atacante Désiré Doué.

Al-Ahli (Arábia Saudita) – campeão da Liga dos Campeões da Ásia Representante da Arábia Saudita, o Al-Ahli conquistou a Liga dos Campeões da Ásia de 2025 após vencer o rival Al Hilal na semifinal e sagrar-se campeão da edição. Com isso, tornou-se o primeiro clube asiático garantido no Mundial de 2029. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Embora ainda seja cedo para destacar os principais nomes da equipe para a competição, o clube atualmente é comandado pelo técnico Matthias Jaissle e conta com nomes como Riyad Mahrez, o goleiro Édouard Mendy (campeão da UEFA Champions League pelo Chelsea em 2021) e o brasileiro Roberto Firmino, que está próximo de acertar sua saída do clube. Cruz Azul (México) – campeão da Copa dos Campeões da Concacaf O futebol da América do Norte tem investido em atletas com passagens pelo mais alto nível do futebol europeu. No principal torneio do continente, a Copa dos Campeões da Concacaf (também conhecida como Taça dos Campeões da Concacaf), o título de 2025 ficou com o Cruz Azul, do México.