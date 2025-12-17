Flamengo x PSG: quem tem mais títulos do Mundial? Veja lista

Rubro-negro se encaminha para campanha histórica caso vença o PSG no Catar pelo título da Copa Intercontinental. Confira o histórico dos times / Crédito: Divulgação/Flamengo

Após vencer os campeões de outros continentes no Catar, o Flamengo entra em campo para jogar contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 17. O jogo será realizado a partir das 14 horas, conforme horário de Brasília, e marca a chance de um time brasileiro conquistar um título no campeonato mundial desde 2012. Definido como finalista por ser o campeão da liga europeia, o PSG demonstrou preferir enfrentar outros times ao rubro-negro.

"Jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo muito fechado, defendendo no próprio campo. É o tipo de partida ao qual estamos acostumados, contra equipes que se defendem muito e atacam pouco. O Flamengo não vai jogar assim", afirmou o treinador espanhol Luis Enrique. Já Filipe Luís enumerou as qualidades do time europeu: "É um time muito completo em todas as fases. Não à toa, foi campeão da Champions. Não só o nosso meio, mas toda a equipe terá que fazer o jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo", declarou. No Brasil, a transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto pela aberta. Além de canais no YouTube que irão transmitir os lances do jogo.

Flamengo x PSG: quem tem mais títulos do Mundial? Em número de taças, o Paris Saint-Germain se destaca por vencer mais títulos regionais focados no futebol europeu. No entanto, o Flamengo, um time mais antigo, tem vantagem por já ter um mundial reconhecido pela Fifa.