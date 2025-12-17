Flamengo x PSG: quem tem mais títulos do Mundial? Veja lista

Flamengo x PSG: quem tem mais títulos do Mundial? Veja listaCom a final da Copa Intercontinental marcada para essa quarta-feira, 17, Flamengo e PSG irão disputar prêmio milionário. Veja o histórico dos times
Após vencer os campeões de outros continentes no Catar, o Flamengo entra em campo para jogar contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 17. O jogo será realizado a partir das 14 horas, conforme horário de Brasília, e marca a chance de um time brasileiro conquistar um título no campeonato mundial desde 2012.
Definido como finalista por ser o campeão da liga europeia, o PSG demonstrou preferir enfrentar outros times ao rubro-negro.
“Jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo muito fechado, defendendo no próprio campo. É o tipo de partida ao qual estamos acostumados, contra equipes que se defendem muito e atacam pouco. O Flamengo não vai jogar assim”, afirmou o treinador espanhol Luis Enrique.
Já Filipe Luís enumerou as qualidades do time europeu: “É um time muito completo em todas as fases. Não à toa, foi campeão da Champions. Não só o nosso meio, mas toda a equipe terá que fazer o jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo”, declarou.
No Brasil, a transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto pela aberta. Além de canais no YouTube que irão transmitir os lances do jogo.
Flamengo x PSG: quem tem mais títulos do Mundial?
Em número de taças, o Paris Saint-Germain se destaca por vencer mais títulos regionais focados no futebol europeu.
No entanto, o Flamengo, um time mais antigo, tem vantagem por já ter um mundial reconhecido pela Fifa.
Fundado em 1895, o Flamengo ganhou cada vez mais popularidade a partir da década de 1980. O clube carioca conquistou um título mundial em 1981 quando venceu o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, com uma atuação histórica de Zico.
Entre os prêmios do clube, estão:
- 4 títulos da Libertadores (1981, 2019, 2022 e 2025)
- 1 Copa Intercontinental (1981)
- 8 Campeonatos Brasileiros
- 4 Copas do Brasil
- 38 Campeonatos Cariocas
Já o Paris Saint-Germain, fundado em 1970, é um clube mais jovem que apostou em se tornar uma potência doméstica, transformando-se em um dos principais clubes do futebol europeu.
Entre os prêmios do clube, estão mais de 10 títulos da Ligue 1, diversos títulos da Copa da França e Copas da Liga, além da presença constante em fases decisivas da Champions League.
Apesar disso, o PSG ainda não conquistou um título mundial, mesmo chegando na final da Champions League de 2020.
Flamengo x PSG: veja como foram os confrontos entre os clubes
Ainda que não tenham se enfrentado em partidas oficiais, aquelas válidas em algum torneio, o PSG e o Flamengo já se enfrentaram três vezes na história, sendo todos os jogos em amistosos.
Os resultados foram equilibrados: uma vitória para cada e um empate. O jogo pela final da Copa Intercontinental será o quarto encontro entre as equipes, mas o primeiro jogo oficial.
O primeiro amistoso disputado pelos clubes foi no dia 8 de outubro de 1975, no Parque dos Príncipes. O atacante Luisinho Lopes marcou os dois gols da vitória rubro-negra por 2 a 0, em Paris.
O segundo jogo foi outro amistoso no mesmo local quatro anos depois, em 1979, mas dessa vez os franceses levaram a melhor. O PSG ganhou por 3 a 1, com Zico fazendo o gol de honra do rubro-negro, enquanto Luis Fernandez, Bernard Bureau e Beltrami marcaram para o time europeu.
O último jogo entre os clubes foi em julho de 1991, também no Parque dos Príncipes, pelo Torneio de Paris, uma competição amistosa em que o PSG recebia times para jogar em sua casa.
O rubro-negro jogou sob comando de Vanderlei Luxemburgo, com o time vendo o goleiro Gilmar Rinald brilhar indo para os pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O gol do Flamengo foi marcado por Zinho, enquanto Cristian Perez marcou para os franceses.
Agora, em 2025, ambos os times disputam por um título inédito. O torneio criado pela Fifa em 2024 substituiu o Mundial de Clubes que passa a ser realizado a cada quatro anos. Em sua primeira edição, o Real Madrid se sagrou como vencedor.
Caso ganhe, o PSG vencerá seu primeiro título mundial. Se der Flamengo, será a primeira vez que um time brasileiro vence um mundial desde o Corinthians em 2012.