Tabela do Mundial 2025: veja quando e quais são todos os jogos

Equipe do Flamengo pode chegar na final da Intercontinental caso ganhe jogo deste sábado, 13 / Crédito: Reprodução/Flamengo

A Copa Intercontinental se aproxima do fim com o próximo jogo do Flamengo, após a vitória contra o Cruz Azul. Marcado para enfrentar o Pyramids, o rubro-negro pode se consagrar como vice-campeão do torneio se chegar até a próxima fase. O duelo decisivo será contra o Paris Saint-Germain, cujo treinador Luís Enrique já declarou que prefere enfrentar os egípcios que os cariocas.

"Não os analisamos profundamente, mas conhecemos o time (do Flamengo), vimos na Copa do Mundo de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes, e com um grande treinador. Prefiro o Pyramids", disse com bom humor. A seguir, veja quais serão os próximos jogos e os horários definidos: Copa Intercontinental: Flamengo x Pyramids O Flamengo irá jogar contra o Pyramids neste sábado, 13, às 14 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, e é intitulado de "Copa Challenger".

O time egípcio já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1. Titular da Liga dos Campeões da África, o Pyramids disputa um torneio mundial pela primeira vez desde sua fundação em 2008.