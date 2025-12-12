Tabela do Mundial 2025: veja quando e quais são todos os jogos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em sua segunda edição, Copa Intercontinental coloca os campeões de cada continente em disputa pelo prêmio. Saiba quais serão os próximos jogos e quem está confirmado na final
A Copa Intercontinental se aproxima do fim com o próximo jogo do Flamengo, após a vitória contra o Cruz Azul. Marcado para enfrentar o Pyramids, o rubro-negro pode se consagrar como vice-campeão do torneio se chegar até a próxima fase.

O duelo decisivo será contra o Paris Saint-Germain, cujo treinador Luís Enrique já declarou que prefere enfrentar os egípcios que os cariocas.

“Não os analisamos profundamente, mas conhecemos o time (do Flamengo), vimos na Copa do Mundo de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes, e com um grande treinador. Prefiro o Pyramids”, disse com bom humor.

A seguir, veja quais serão os próximos jogos e os horários definidos:

Copa Intercontinental: Flamengo x Pyramids

O Flamengo irá jogar contra o Pyramids neste sábado, 13, às 14 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, e é intitulado de “Copa Challenger”.

O time egípcio já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1.

Titular da Liga dos Campeões da África, o Pyramids disputa um torneio mundial pela primeira vez desde sua fundação em 2008.

Copa Intercontinental: quando será a final?

Quem sair vencedor dessa disputa avança para a final da Copa Intercontinental, jogando contra o atual líder da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain. A final está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, às 14h.

Caso o Flamengo se classifique e perca, ele sairá do torneio como vice-campeão, garantindo uma bonificação monetária. Porém, se ganhar, a ocasião marcará a primeira vez que um time brasileiro venceu um Mundial desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea em 2012.

No Brasil, a transmissão do torneio em 2025 está a cargo dos canais Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), FIFA+ (streaming) e CazéTV (streaming).

Copa Intercontinental: veja os valores da premiação

A premiação da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 já possui valores definidos. Ao entrar em campo, o Flamengo garante um milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 5,46 milhões. Caso ganhe todas as fases, o valor aumenta progressivamente.

  • Campeão: 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000)
  • Vice-campeão: 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600)
  • Eliminado no Copa Challenger: 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800)
  • Eliminado no Dérbi das Américas: 1 milhão de dólares (R$ 5.456.400)

Caso vença, o rubro-negro continua em uma campanha de arrecadação lucrativa após ter recebido o equivalente a R$ 151,2 milhões no Mundial de Clubes, em que foi eliminado nas oitavas de final.

