Tabela do Mundial 2025: veja quando e quais são todos os jogos

Tabela do Intercontinental 2025: confira quando e quais são todos os jogosEm sua segunda edição, Copa Intercontinental coloca os campeões de cada continente em disputa pelo prêmio. Saiba quais serão os próximos jogos e quem está confirmado na final
A Copa Intercontinental se aproxima do fim com o próximo jogo do Flamengo, após a vitória contra o Cruz Azul. Marcado para enfrentar o Pyramids, o rubro-negro pode se consagrar como vice-campeão do torneio se chegar até a próxima fase.
O duelo decisivo será contra o Paris Saint-Germain, cujo treinador Luís Enrique já declarou que prefere enfrentar os egípcios que os cariocas.
“Não os analisamos profundamente, mas conhecemos o time (do Flamengo), vimos na Copa do Mundo de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes, e com um grande treinador. Prefiro o Pyramids”, disse com bom humor.
A seguir, veja quais serão os próximos jogos e os horários definidos:
Copa Intercontinental: Flamengo x Pyramids
O Flamengo irá jogar contra o Pyramids neste sábado, 13, às 14 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, e é intitulado de “Copa Challenger”.
O time egípcio já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1.
Titular da Liga dos Campeões da África, o Pyramids disputa um torneio mundial pela primeira vez desde sua fundação em 2008.
Copa Intercontinental: quando será a final?
Quem sair vencedor dessa disputa avança para a final da Copa Intercontinental, jogando contra o atual líder da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain. A final está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, às 14h.
Caso o Flamengo se classifique e perca, ele sairá do torneio como vice-campeão, garantindo uma bonificação monetária. Porém, se ganhar, a ocasião marcará a primeira vez que um time brasileiro venceu um Mundial desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea em 2012.
No Brasil, a transmissão do torneio em 2025 está a cargo dos canais Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), FIFA+ (streaming) e CazéTV (streaming).
Copa Intercontinental: veja os valores da premiação
A premiação da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 já possui valores definidos. Ao entrar em campo, o Flamengo garante um milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 5,46 milhões. Caso ganhe todas as fases, o valor aumenta progressivamente.
- Campeão: 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000)
- Vice-campeão: 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600)
- Eliminado no Copa Challenger: 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800)
- Eliminado no Dérbi das Américas: 1 milhão de dólares (R$ 5.456.400)
Caso vença, o rubro-negro continua em uma campanha de arrecadação lucrativa após ter recebido o equivalente a R$ 151,2 milhões no Mundial de Clubes, em que foi eliminado nas oitavas de final.