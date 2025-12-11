Flamengo: Pedro treina pela primeira vez com o elenco e aumenta chance de jogar o Intercontinental

Atacante participou de atividade com bola com os companheiros. No entanto, presença contra o Pyramids ainda é difícil

O atacante Pedro treinou nesta quinta-feira com o restante do elenco do Flamengo, em Doha, no Catar. Dessa forma, o jogador aumentou suas chances de entrar em campo ainda na Copa Intercontinental.

De chuteiras, Pedro esteve em campo no CT Al Ersal, e participou de uma roda de bobinho sem demonstrar limitações físicas ou de movimento. Nos dias anteriores, o atacante havia realizado atividades com bola, mas na companhia de fisioterapeutas.