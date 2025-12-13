Pedro celebra o retorno auspicioso contra o Pyramids

Pedro fraturou o braço na semifinal da Libertadores contra o Racing, em 22 de outubro. Quando estava se recuperando, teve uma lesão muscular. Assim, ficou quase dois meses fora do time, perdendo a reta final do Brasileiro e a final da Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo. Retornou a tempo, para, neste sábado, ser relacionado para o jogo contra o Pyramids, pela semifinal do Intercontinental. Entrou aos 41 minutos e surpreendeu. Muito voluntarioso, em quatro minutos regulamentares mais os cinco de acréscimos, apareceu em três momentos: uma finalização em passe de Bruno Henrique, que o goleiro El Shennawy defendeu com grande segurança; outra finalização, mais fácil para a defesa do goleiro; e uma grande jogada individual. Na zona mista após a partida vencida pelo Fla por 2 a 0, o goleador celebrou sua volta bem antes do previsto.

“Queria jogar, estar dentro de campo, é onde me sinto bem. Mas, infelizmente, tive essas duas lesões. Estar de fora, claro, é muito ruim, mas eu estava muito confiante, sabendo que meus companheiros iam dar conta do recado. E graças a Deus conquistamos dois títulos muito importantes para nós. Mas, graças a Deus, eu pude me recuperar a tempo de jogar essa competição tão importante para nós”, disse, para completar.