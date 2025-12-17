Jogos hoje (17/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (17/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 17 de 2025 (17/12/25). Jogos da Copa do Brasil e dos campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa Intercontinental
- 14h – PSG x Flamengo — Globo, SporTV e CazéTV GE TV (YouTube)
Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa do Brasil
- 21h30min – Corinthians x Vasco da Gama — Globo, SporTV, Prime Video e GE TV
Jogos de hoje (17/12/2025) da Champions League Feminina
- 17h – OH Leuven x Arsenal — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h – Paris FC x Barcelona — Disney+
- 17h – Twente x Real Madrid — Disney+
- 17h – Benfica x PSG — Disney+
- 17h – Wolfsburg x Chelsea — ESPN 4 e Disney+
- 17h – Juventus x Manchester United — Disney+
- 17h – Bayern München x Valerenga — Disney+
- 17h – Lyon x Atlético Madrid — Disney+
- 17h – Roma x St. Polten — Disney+
Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa da Liga Inglesa
- 16h30min – Manchester City x Brentford — Disney+
- 17h15min – Newcastle x Fulham — ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa do Rei
- 14h – Cultural Leonesa x Levante — Disney+
- 15h – Baleares x Atlético Madrid — Disney+
- 15h – Racing Santander x Villarreal — Disney+
- 15h – Albacete x Celta de Vigo — Disney+
- 15h – Huesca x Osasuna — Disney+
- 17h – Alavés x Sevilla — Disney+
- 17h – Talavera x Real Madrid — ESPN e Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente