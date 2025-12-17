Jogos hoje (17/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (17/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 17 de 2025 (17/12/25). Jogos da Copa do Brasil e dos campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa Intercontinental



14h – PSG x Flamengo — Globo, SporTV e CazéTV GE TV (YouTube)



Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa do Brasil



21h30min – Corinthians x Vasco da Gama — Globo, SporTV, Prime Video e GE TV



Jogos de hoje (17/12/2025) da Champions League Feminina



17h – OH Leuven x Arsenal — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

17h – Paris FC x Barcelona — Disney+

17h – Twente x Real Madrid — Disney+

17h – Benfica x PSG — Disney+

17h – Wolfsburg x Chelsea — ESPN 4 e Disney+

17h – Juventus x Manchester United — Disney+

17h – Bayern München x Valerenga — Disney+

17h – Lyon x Atlético Madrid — Disney+

17h – Roma x St. Polten — Disney+

Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa da Liga Inglesa

16h30min – Manchester City x Brentford — Disney+

17h15min – Newcastle x Fulham — ESPN 3 e Disney+

Jogos de hoje (17/12/2025) da Copa do Rei

14h – Cultural Leonesa x Levante — Disney+

15h – Baleares x Atlético Madrid — Disney+

15h – Racing Santander x Villarreal — Disney+

15h – Albacete x Celta de Vigo — Disney+

15h – Huesca x Osasuna — Disney+

17h – Alavés x Sevilla — Disney+

17h – Talavera x Real Madrid — ESPN e Disney+

